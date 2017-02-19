В Тбилиси прошла акция в поддержку телеканала "Рустави-2"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тоталитарное государство на плакатах протестующих олицетворял бывший премьер Бидзина Иванишвили

Тысячи людей вышли в воскресенье на акцию в поддержку "Рустави-2", в преддверии решения Верховного суда в связи со спором о правах на владение телекомпанией.

"Защити свободу слова!" , "Sos!", "Рустави-2" принадлежит народу", "Руки прочь от "Рустави-2", - с такими лозунгами участники акции, среди которых были представители оппозиции, неправительственных организаций и журналисты, собрались перед зданием парламента в Тбилиси.

"Сегодня мы вместе должны сказать этому правительству, что они никогда не смогут коснуться в этой стране свободы слова", - обратился к собравшимся на акции со сцены, установленной перед зданием парламента, первый заместитель генерального директора "Рустави-2" Заал Удумашвили.

Судебный спор по делу о владении одной из самых рейтинговых и критично настроенных по отношению к властям телекомпаний продолжается уже более полутора лет.

Один из бывших владельцев, бизнесмен Кибар Халваши, который владел телекомпанией в 2004-2006 годах, требует возвращения долей телекомпании. Халваши заявляет, что вынужден был уступить телекомпанию под давлением тогдашних властей.

В ноябре 2015 года тбилисский городской суд вынес решение в пользу Халваши. Это решение оставил в силе и апелляционный суд. Сейчас телекомпания ждет решения по этому делу Верховного суда.

Image caption Заместитель гендиректора "Рустави-2" Заал Удумашвили говорил о свободе слова

Борьба за свободу слова или пропаганда

Руководство телекомпании и представители части оппозиции уверены, что за попыткой Халваши вернуть телекомпанию стоят власти, которые пытаются заглушить критику и получить контроль над телеканалом.

"Мы требуем очень простого - нам нужна справедливость", - заявил, выступая на акции генеральный директор телеканала Ника Гварамия.

По его словам, Верховный суд должен не только защитить свободу слова, но и породить независимый суд в Грузии - то, что, по его словам, до сих пор так и не произошло.

"Мы не служим ни одной партии - это ложь. Мы служим всем тем, кто идет в направлении Запада, заботится о людях, вне зависимости от разных взглядов, кто хочет прийти во власть, но хочет из-за того, что для них народ и страна являются основной ценностью. Мы всегда будем рядом с такими людьми, партиями и неправительственными организациями", - заявил он.

Представители правящей партии не раз обвиняли телеканал в предвзятости и служении интересам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, однако они отрицают какое-либо вмешательство в судебный спор со стороны властей. Комментируя воскресную акцию в поддержку телекомпании, депутат парламентского большинства Леван Гогичаишвили повторил, что судебный спор по "Рустави-2" является частным спором между двумя субъектами. Саму акцию он назвал политической.

"Эта та медиа, которая служила лишь интересам одного человека и зовут этого человека - Михаил Саакашвили. Я не вижу здесь борьбы за свободу, так как эти люди, которые были в авангарде этой акции, в течение нескольких лет стояли на страже ограничения прав человека, делали все для того, чтобы граждане Грузии чувствовали себя плохо в этой стране", - цитирует депутата агентство "ИнтерпрессНьюс".

Созданная в 1994 году телекомпания сыграла важную роль во время Революции роз в Грузии, получив название "телевидение победившего народа". После революции 2003 года телекомпания, известная своими острыми репортажами, не раз становилась объектом обвинений в подконтрольности тогдашним властям.

По данным организации Transparency International - Georgia, с 2004 по 2012 годы телекомпания поменяла владельцев почти 20 раз, при этом зачастую это происходило в результате сомнительных сделок, в которых участвовали лица, связанные с тогдашними властями.

Image caption "Свободные СМИ = свободный народ", гласил один из плакатов

Протестующие: "Рустави-2" принадлежит народу

В то время как представители властей отвергают какое-либо вмешательство в судебный спор в связи с телеканалом, собравшиеся на акцию выражали уверенность в том, что телекомпания стала мишенью властей именно из-за резкой критики в адрес правительства.

"Знаете, почему они хотят закрыть "Рустави-2"? Потому что они хотят, чтобы мы не узнали о том, что они премии берут, дворцы себе строят. Они хотят, чтобы мы, народ, были слепыми! Но не получится! "Рустави-2"- принадлежит и будет принадлежать народу, а не правительству", - говорит одна из участников акции Рита Григорян.

По словам еще одной участницы акции, телеканал сегодня является источником правдивой информации.

"Единственное, откуда мы узнаем эту правду, - это из эфира "Рустави-2". "Рустави-2" должен оставаться таким и работать так же, как прежде. Мы, народ, и так живем в нужде, а если теперь и "Рустави-2" отключат, то мы вообще пропали. "Рустави-2" нужен народу, ведь Гварамия в конце концов найдет другую работу и уйдет, а людям тогда что остается делать?" - говорит участница акции Наира Кобиашвили.

Представители оппозиционного спектра, которые присоединились к акции в поддержку "Рустави-2", также отмечали, что сегодня защита телекомпании означает защиту свободы слова и будущего Грузии.

"Если в Грузии не будет свободы слова и критических СМИ - это означает, что мы никогда не будем нормальным государством", - заявил телекомпании лидер парламентского меньшинства представитель фракции "Движение за свободу - Европейская Грузия" Давид Бакрадзе.

Среди тех, кто пришел поддержать телеканал, были представители неправительственного сектора и журналисты, в том числе и те, кто нередко выступал с критикой в адрес прежних властей.

Для журналиста Звиада Коридзе главной темой акции является не судебное разбирательство в связи с правами на владение телеканалом, а свобода слова.

"Если "Рустави-2" покинет этот медиарынок, это означает, что мы получим однобокое, однополюсное медиапространство. А однополюсное медиапространство - это кризис, это авторитаризм и, в своем развитии, может, и диктатура. Когда мы говорим, что надо защищать "Рустави-2", мы тем самым, защищаем плюралистическое пространство, это двухполюсное, но это плюралистическое пространство", - говорит Коридзе в интервью Би-би-си.

По его словам, самым тревожным сигналом для него стали опасения, которые выражают в связи с угрозой потери редакционной независимости сами журналисты телеканала.

"Вопрос не в Халваши или Гварамия, а в редакционной политике… Гарант редакционной независимости - это само журналистское сословие этого канала, это очень важно… Угрозу потери редакционной независимости и редакционное содержание лучше всех понимают журналисты, поэтому я воспринимаю их тревогу как сигнал", - говорит он.

Во время воскресной акции "Рустави-2" возобновил вещание, которое было прервано в пятницу вечером. Тогда трансляцию передач сменила надпись на черном фоне "Протестуем против несправедливости" и призыв собраться на акцию в поддержку телеканала. Сотрудники телеканала завершили акцию на оптимистической ноте, выразив надежду, что надобности собираться на акции в защиту свободы слова уже не будет.

"После двухдневной паузы "Рустави-2" включился, и больше уже не отключится!" - заявил в завершении акции под бурные овации собравшихся Удумашвили.