НАСА объявило об обнаружении семи похожих на Землю планет

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Национальное агентство по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (НАСА) объявило, что обнаружило в 40 световых годах от Солнечной системы семь новых планет, по своим размерам похожих на Землю.

Все планеты обнаружены на орбите ультра-холодной красной карликовой звезды TRAPPIST-1. Все они сопоставимы по размеру с Землей и пригодны для нахождения воды в жидком виде. А три планеты вращаются вокруг TRAPPIST-1 в так называемой обитаемой зоне и теоретически могут поддерживать жизнь.

"Обнаружение второй Земли - это не вопрос "если", а вопрос "когда", - заявил на пресс-конференции в Вашингтоне замглавы директората научных миссий НАСА Томас Цурбюхен.

"Планеты все близки друг к другу и очень близки к звезде, что очень похоже на луны вокруг Юпитера. Тем не менее звезда настолько мала и настолько холодна, что на планетах может быть вода в жидком виде и, возможно, жизнь", - пояснил другой участник пресс-конференции в вашингтонской штаб-квартире НАСА, астроном из Льежского университета Мишель Гийон.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Вот как может выглядеть поверхность планеты TRAPPIST-f (рисунок художника)

Как рассказали астрономы, открыть эти экзопланеты удалось с помощью космического телескопа "Спитцер". Более того, это открытие они считают самым важным из тех, что удалось сделать при помощи этого телескопа.

Семь открытых планет находятся на расстоянии 39-40 световых лет от Земли. "А если лететь к ним на реактивном самолете, то путешествие займет 40 млн лет", - заметила Николь Льюис из Института исследования космоса в Балтиморе.

Русская служба Би-би-си вела онлайн-трансляцию пресс-конференции НАСА, посвященной открытию новых экзопланет.

До настоящего времени ученым было известно уже несколько десятков планет, считающихся "двойниками Земли". Так называют гипотетические экзопланеты земного типа, которые находятся в пределах обитаемой зоны звезды и могут быть пригодны для жизни.

В то же время никаких доказательств наличия жизни на этих планетах ученым получить не удалось.

Новое открытие описано в статье, опубликованной в журнале Nature. Соавтор исследования Амори Трио из Кембриджского университета сказал Би-би-си, что если бы на самой удаленной от звезды TRAPPIST-1 планете была атмосфера, которая эффективно сохраняет тепло - больше похожая на атмосферу Венеры, чем на земную - она могла бы быть пригодной для жизни. "Было бы жаль, если бы Земля представляла собой единственный шаблон обитаемой планеты во Вселенной", - заметил он.

Анализ: Дэвид Шукман, обозреватель Би-би-си по вопросам науки

В иных планетарных системах - помимо нашей Вселенной - было открыто столько планет, что можно и не заметить потенциального значения новых открытый.

В списке НАСА, например, уже 3449 планет.

И все же последнее открытие по-настоящему будоражит воображение. И дело не только в количестве обнаруженных планет или в том, что многие из них по размеру приближаются к Земле.

Дело еще в том, что звезда TRAPPIST-1 - маленькая и неяркая. А это значит, что ее свет не слепит телескопы, как это происходит в случае со многими другими звездами.

Открытие, о котором объявили в НАСА, - это только начало изучения этих удаленных миров и их атмосфер.

Следующая фаза этого процесса уже началась. Ученые пытаются обнаружить там следы таких газов, как кислород и метан, чтобы представить себе мир на поверхности этих экзопланет.

Разговоры об экзопланетах часто перетекают в разговоры об инопланетянах. И последнее открытие НАСА может и вправду пролить свет на существование внеземной жизни.