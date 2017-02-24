Власти Гватемалы хотят пресечь работу голландской "яхты абортов"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В НКО настаивают, что аборт - это право женщины в демократической стране, и говорят о росте количества подпольных операций

Армия Гватемалы намерена пресечь работу приставшей к берегам страны яхты голландского НКО, на борту которой бесплатно проводят операции по пресечению беременности.

Так как аборты в католической Гватемале практически полностью запрещены, корабль, принадлежащий голландской организации Women on Waves, перед операцией вывозит женщин в нейтральные воды. Аборты проводят только женщинам на ранней стадии беременности.

Приказ прекратить работу "яхты абортов" исходит от президента страны Джимми Моралеса, заявили в армии. Моралес говорит, что что хочет таким образом защитить "человеческую жизнь и законы страны".

Работа НКО подверглась сильной критике со стороны гватемальской церкви, которая в своих заявлениях называет плавучую клинику "яхтой смерти".

В НКО Women on Waves настаивают, что корабль находится в Гватемальских территориальных водах абсолютно легально. Активисты утверждают, что запрет абортов привел к тому, что сегодня в Гватемале более 60000 таких операций в год делается подпольно.

"Мы уважаем религиозные верования, но это [аборт] - фундаментальное право в демократическом государстве", - сказала в интервью местным СМИ представитель организации Летиция Зевих.

Ранее Women on Waves проводили подобные операцию в водах близ Польши и Ирландии, а в 2012 году яхта впервые направилась к берегам мусульманской страны - Марокко, но власти не позволили ей войти в порт.