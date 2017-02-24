ООН: приговор добившему палестинца израильскому солдату слишком мягок

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Элиор Азария (в центре) раньше говорил, что палестинец "заслужил смерть"

Приговор израильскому солдату Элиору Азарии, получившему 18 месяцев тюрьмы за убийство обезоруженного и тяжело раненного палестинца, слишком мягок и в нынешнем виде неприемлем, заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани.

"Это дело может привести к подрыву веры в правосудие и усилению культуры безнаказанности", - заявила Шамдасани на брифинге в Женеве.

Израильский военнослужащий пехотной бригады "Кфир" 19-летний Элиор Азария в феврале был признан виновным в непредумышленном убийстве палестинца Абдель Фатаха Шарифа. Это судебное разбирательство разделило Израиль на два лагеря и спровоцировало бурные дискуссии в соцсетях.

Инцидент произошел в марте прошлого года у Пещеры патриархов в городе Хеврон. Военный медик Азария вместе со своими сослуживцами по бригаде дежурил в районе Хеврона, когда двое вооруженных ножами палестинцев попытались напасть на израильских солдат.

Один нападавший был убит на месте, второй тяжело ранен и лежал на земле. Дальнейшие события были зафиксированы на видео одним из местных палестинцев, который передал эти кадры активистам правозащитной организации "Бецелем": подойдя к раненому, Азария выстрелил в него из автоматической винтовки.

В ходе процесса над солдатом защита Азарии настаивала на том, что их подзащитный действовал из соображений самообороны, так как опасался, что палестинец все еще мог быть вооружен или на нем мог быть пояс смертника.

Азария ранее говорил, что палестинец, ранивший ножом его сослуживца, "заслужил смерть".

Спустя сутки после оглашения приговора израильская газета "Маарив" опубликовала результаты опроса общественного мнения, из которого следует, что 56 процентов израильтян остались крайне недовольны решением военного суда. По их мнению, приговор в 1,5 года тюрьмы слишком суров для солдата боевых частей.