Умер звезда "Чужих" и "Титаника" актер Билл Пэкстон

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В США скончался актер Билл Пэкстон, прославившийся после фильма "Чужие", вышедшего в 1986 году. О смерти Пэкстона сообщила его семья. Ему был 61 год.

Сообщается, что причиной смерти Пэкстона стали осложнения после операции. Представители семьи не раскрыли никаких других деталей. Вдова актера и две его дочери попросили уважать их право на частную жизнь и не мешать скорбеть "по обожаемому мужу и отцу".

Билл Пэкстон родился в 1955 году в Техасе. Он начал сниматься в 1980-х годах, сыграв, в частности, эпизодическую роль в "Терминаторе" (1984).

Среди наиболее известных работ Пэкстона - такие фильмы, как "Чужие" (1986), "Хищник 2" (1990), "Правдивая ложь" (1994), "Аполлон 13" (1995), "Смерч" (1996) и "Титаник" (1997).

Последним фильмом Пэкстона стали вышедшие в прошлом году "Жестокие мечты".