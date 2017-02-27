Украинский депутат предложил отдать Крым под международное управление

27 февраля 2017

Автор фото, Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Андрей Артеменко предложил временно передать Крым под международное управление.

На пресс-конференции он заявил, что аннексированную Россией территорию Крыма нельзя передавать в аренду, как, по данным газеты New York Times, он предлагал ранее.

Вместо этого теперь депутат предложил ввести на полуострове "двойной суверенитет или международную администрацию на переходный период".

"Это позволит восстановить в Крыму суверенитет Украины, а не потерять его окончательно. Полуостров не может быть передан в аренду. Полуостров - это территория Украины", - отметил депутат.

Ранее украинские следственные органы возбудили в отношении Артеменко дело о госизмене из-за разработанного им плана урегулирования конфликта в Донбассе предположительно предусматривавшего передачу Крыма в долгосрочную аренду России.

По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, депутат, находясь за пределами Украины, "по предварительному сговору с руководством государственной власти Российской Федерации совершил государственную измену".

По его мнению, Артеменко помог России вести подрывную деятельность против Украины, призвав передать в аренду территорию Крыма, "которая в соответствии с конституцией и законами Украины является неотъемлемой частью государства".

Артеменко подтвердил, что ездил в Россию, но не сообщил зачем. Он отметил, что его поездки были согласованы со Службой безопасности Украины. Та, впрочем, отрицает, что согласовывала ему какие-либо поездки.

Кроме того, Артеменко признал, что проводил переговоры с представителями США в январе 2017 года. Он сообщил, что планирует и в дальнейшем ездить в Нью-Йорк со своими инициативами.

О плане урегулирования украинского конфликта, предложенном Артеменко администрации нового президента США Дональда Трампа, ранее сообщила газета New York Times. Она также изложила содержание этого плана.