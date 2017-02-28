Фото советницы Трампа в Овальном кабинете возмутило соцсети

  • 28 февраля 2017
Многие посчитали позу Конуэй неуважительной Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Многие посчитали позу Конуэй неуважительной

Фотография старшего советника президента США Келлиэнн Конуэй вызвала критику пользователей соцсетей. На фото Конуэй забралась с ногами на диван в Овальном кабинете Белого дома, даже не сняв туфли, и смотрит в мобильный телефон.

Снимок был сделан на фоне президента Дональда Трампа, который позировал перед камерами вместе с руководителями исторически чёрных высших учебных заведений (HBCU) - особой категории вузов на территории США, созданных начиная со второй половины XIXв. специально для обучения афроамериканского населения.

Конуэй также сделала несколько снимков с Трампом и его гостями на мобильный телефон.

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Image caption Конуэй сама снимала встречу на телефон

Пользователи социальных сетей обвинили Конуэй в неуважении к Овальному кабинету, народу США и его президенту. "Так ни в коем случае нельзя делать в Овальном кабинете", - написал один из пользователей.

"Подумайте обо всех великих людях, сидевших на этом диване, и уберите ноги", - возмутился еще один пользователь.

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Image caption Дерай Маккессон: "Теперь вы не можете ожидать от нас, чтобы мы серьезно воспринимали эту "встречу", когда она так организована"

Кроме того, советницу Трампа заподозрили в том, что она с пренебрежением отнеслась к этому мероприятию. "Теперь вы не можете ожидать от нас, чтобы мы серьезно воспринимали эту "встречу", когда она так организована", - написал гражданский активист Дерай Маккессон, защищающий права чернокожих граждан США.

Другие призвали не преувеличивать масштаб произошедшего. "Честно говоря, то, что сделала Келлиэнн Конуэй в Овальном кабинете, - это не самое худшая вещь, которая происходила здесь в последние месяцы", - считает еще один пользователь "Твиттера".

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Image caption SnowflakeJade: "Честно говоря, то, что Конуэй делала в Овальном кабинете, - не самое ужасное из того, что там происходило в последние месяцы"

Многие сравнили фотографии Конуэй с фотографией бывшего президента США Барака Обамы, сделанной в 2013 году. На ней Обама поставил ногу на стол в Овальном кабинете.

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Image caption Обаму также когда-то критиковали за то, что он поставил ногу на стол в Овальном кабинете

Конуэй уже несколько раз критиковали за ее поведение. Ранее в эфире Fox News она призвала зрителей покупать товары из коллекции дочери президента США Иванки Трамп. В комитете по этике конгресса США посчитали, что эти призывы неприемлемы.

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