Во Франции арестовали четырех сторонниц джихадиста Рашида Кассима

1 марта 2017

Автор фото, AFP Подпись к фото, Рашид Кассим ищет молодых джихадистов в соцсетях

Французская полиция арестовала четырех девушек-подростков по подозрению в подготовке террористических нападений. Все они, как пишет французская пресса, были сторонницами известного джихадиста Рашида Кассима, скрывающегося на территории Ирака.

Самой старшей из арестованных 18 лет, остальным 17, 15 и 14 лет. Все они арестованы в разных частях Франции, говорится в сообщении прокурора Парижа.

Французская прокуратура считает, что девушки обсуждали возможность "насильственных акций" и, вероятно, планировали отправиться в расположение запрещенного во многих странах мира движения "Исламское государство" в Ираке и Сирии.

В заявлении прокуратуры упоминается, что все четыре подозреваемые являлись участницами канала "Львицы" в мессенджере Telegram.

По данным французской прессы, девушки также читали персональный Telegram-канал Рашида Кассима.

По новому антитеррористическом законодательству, введенному во Франции в прошлом году, противозаконным считается регулярное посещение интернет-сайтов радикальной направленности.

Рашид Кассим - один из наиболее одиозных деятелей ИГИЛ, подозреваемый в организации убийств во Франции и публично убивавший пленных сирийцев в пропагандистских видеороликах ИГИЛ.

Ибн Кассим, как его называют в джихадистских кругах, вербует молодых французов и призывает их участвовать в том, что следователи называют "местным, локальным терроризмом".

И именно Кассима подозревают в подготовке нескольких террористических нападений на территории Франции за последний год, лишь часть из которых спецслужбам удалось предотвратить.