Фонд Навального нашел у премьера Медведева усадьбы и яхты

Правообладатель иллюстрации AP Image caption По сведениям Навального, на счета фондов, связанных с Медведевым, "переведены как минимум 70 млрд рублей деньгами и имуществом"

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование об имуществе и многочисленных объектах недвижимости, якобы связанных с Дмитрием Медведевым. Пресс-секретарь российского премьера заявила, что материал носит ярко выраженный предвыборный характер.

Как утверждается в расследовании ФБК, российский премьер владеет этими активами, имея возможность управлять ими через сеть некоммерческих фондов, которыми руководят его однокурсники. Среди таких активов фонд Навального обнаружил виноградники в итальянской Тоскане и яхту, формально принадлежащие офшорной компании.

В публикации фонда Навального утверждается, что якобы "руководитель правящей партии "Единая Россия" владеет недвижимостью по всей стране, ему принадлежат огромные участки земли в самых элитных районах, он распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом".

Усадьбы однокурсников

По информации фонда Навального, основанной на данных из базы СПАРК, однокурсники Медведева Илья Елисеев и Алексей Четвертков являются руководителями фонда "Соцгоспроект", которому принадлежит 4,3 гектара земли с резиденцией в поселке Знаменское на подмосковном Рублево-Успенском шоссе. Фонд Навального оценивает стоимость этой недвижимости в 5 млрд рублей.

По данным Росреестра, она подарена "Соцгоспроекту" человеком по имени Алишер Бурханович Усманов. Это имя полностью совпадает с именем одного из богатейших бизнесменов России, владельца одного из крупнейших российских горно-металлургических холдингов "Металлоинвест" миллиардера Алишера Усманова.

Передача усадьбы "Соцгоспроекта" произошла по документам в 2010 году, когда Медведев был президентом России, говорится в расследовании.

Илья Елисеев также руководит фондом "Дар", который владеет еще одной предполагаемой "резиденцией Медведева" в Плесе. Жертвователями этого фонда Навальный называет акционеров нефтяной компании "Новатэк" Леонида Михельсона и Леонида Симановского. Они пожертвовали "Дару" 33 млрд рублей, утверждает Навальный.

В Курской области фонд Навального нашел усадьбу Мансурово площадью 24 га. Ей владеет агрокомплекс "Мансурово", которым руководит также Илья Елисеев.

На Илью Елисеева зарегистрирована кипрская компания Furcina Limited, следует из выписки из кипрского реестра. У этой компании есть дочерняя фирма ООО "Инвестиционное содружество".

Фирме принадлежат лицензии на две яхты - Princess 85 MY и Princess 32M, следует из материалов, опубликованных фондом Навального. Общая стоимость этих яхт оценивается в 16 млн долларов. Обе яхты были замечены пришвартованными в Плесе на берегу предполагаемой "резиденции Медведева", утверждает Навальный.

Та же компания Furcina Limited в 2012 году купила итальянскую компанию Fattoria Della Aiola S.r.l., которая в свою очередь владеет виноградниками и винным производством в Тоскане, Италия. Эта сделка обошлась компании Елисеева в 10 млн долларов. Виноградники занимают площадь в 1 млн кв. м, еще на нескольких тысячах квадратных метрах находятся производственные помещения и старинная вилла с 30 комнатами, утверждает Навальный.

Итальянскими виноградниками по документам управляет тот же Сергей Ступницкий, который управляет другими виноградниками, связанными с Дмитрием Медведевым. Их фонд Навального нашел под Анапой. Фонд однокурсников Медведева "Соцгоспроект", по данным СПАРК, владеет долей в компании "Скалистый берег". А ей принадлежат виноградники в Анапе.

Всего, как пишет Навальный, на счета фондов, связанных с Медведевым, "переведены как минимум 70 млрд рублей деньгами и имуществом".

"Пропагандистские выпады"

Сотрудники фонда Навального направили запросы о проверке фондов, предположительно связанных с Дмитрием Медведевым, в Следственный комитет, Минюст, администрацию президента и т.д. Об этом Русской службе Би-би-си сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова сделала заявление для журналистов по поводу расследования фонда Навального. "Материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика", - считает она (расследование сопровождается фильмом).

"Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно", - заявила Тимакова.

Корреспонденту Русской службы Би-би-си пресс-секретарь Медведева сказала, что ей нечего добавить к тому, что она сообщила информационным агентствам.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Если повторный приговор по делу "Кировлеса" вступит в силу, Навальный не сможет принять участие в выборах

В конце прошлого года Алексей Навальный заявил, что будет баллотироваться в президенты в 2018 году. В начале февраля Ленинский районный суд Кирова приговорил Навального и бизнесмена Петра Офицерова к условным срокам и штрафам по так называемому "делу Кировлеса". Если приговор вступит в силу, Навальный не сможет принять участие в выборах.

Русская служба Би-би-си обратилась также за комментариями в компании "Новатэк" и "Металлоинвест". Они пока никак не ответили на просьбу о комментарии.

Настоящего владельца не найти

"Настоящего владельца активов почти невозможно отследить, потому что, будучи записанными на благотворительные фонды, они, по сути, не принадлежат никому. Управляют имуществом Медведева его друзья, однокурсники и доверенные лица", - говорится в расследовании фонда Навального.

Список однокурсников премьер-министра публиковала газета "Ведомости". Это объявление благодарности от декана юрфака ЛГУ за 5 февраля 1986 года, в нем числятся Медведев и Елисеев.

Елисеев является членом совета директоров Газпромбанка.

Официально по декларации совокупный доход Медведева в 2015 году составил 8,767 млн руб., это на 716 тыс. руб. больше, чем в 2014 году.

Медведеву по декларации принадлежат автомобили ГАЗ-20 и ГАЗ-21, а его супруге Светлане - Volkswagen Golf. Медведев также владеет квартирой площадью 367,8 квадратного метра, а его супруга - двумя машино-местами. На правах аренды премьер-министру принадлежит земля площадью 4,7 тыс. квадратных метров.