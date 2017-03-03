В Таиланде найден российский турист, сутки державшийся за буй

Правообладатель иллюстрации Giulio Di Sturco/Getty Images Image caption Российского туриста уже не рассчитывали найти живым

В открытом море у побережья Таиланда найден живым пропавший российский турист. Его искали почти сутки. Выяснилось, что все это время мужчина держался за специальный дайверский буй.

Об этом сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Соснов.

В четверг утром 49-летний Дмитрий Сомов с тремя друзьями плавал с маской и ластами у побережья острова Рача Ной неподалеку от Пхукета. Внезапно отдыхающих подхватило подводное течение и они потеряли друг друга из вида.

Троих туристов вскоре подобрали рыбаки. Сомова сразу не нашли. Тогда его друзья обратились к властям, и тем начали поисковую операцию. Она длилась сутки.

"Никто не рассчитывал уже найти его живым, - рассказал агентству Соснов. - И вот полчаса назад мне позвонили полицейские и сообщили сначала, что нашли тело российского туриста, и вдруг, прямо во время разговора мой собеседник закричал - нет, он живой!"

О состоянии россиянина пока ничего не сообщается. Но дипломат поблагодарил всех, кто организовал оперативную поисковую операцию и участвовал в ней.