Власти Сальвадора назвали причину гибели знаменитого бегемота

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Вскрытие трупа знаменитого бегемота Густавито в национальном зоопарке Сальвадора выявило, что он погиб не в результате жестокого нападения, как утверждалось ранее.

Представители зоопарка заявляли, что всеми любимый бегемот был избит и зарезан неизвестными нападавшими.

Однако прокуроры, не обнаружившие колотых ран на теле животного, заподозрили, что бегемот погиб из-за плохого ухода.

15-летний Густавито умер в воскресенье.

Исследование показало, что животное, по всей видимости, умерло из-за легочного кровотечения, сообщил прокурор Марио Салазар.

Сообщения о том, что на Густавито было совершено жесткое нападение, вызвало возмущение по всему миру, власти назвали действия предполагаемых нападавших трусливыми и бесчеловечными.

Позже полиция допросила сотрудников зоопарка, чтобы выяснить, кто мог войти на территорию, где содержались животные. Ни одна из камер наблюдения не снимала вольер Густавито.

Министр культуры Сильвия Елена Регаладо заявила, что результаты вскрытия не исключает нападения на бегемота, который, по ее мнению, мог умереть от полученного стресса.

По версии зоопарка, в прошлую субботу сотрудники заметили, что Густавито ведет себя странно, отказывается есть и заходить в бассейн.

После этого ветеринары обнаружили рваные раны на шее животного. В воскресенье его состояние ухудшилось и бегемот умер, несмотря на попытки врачей спасти его.