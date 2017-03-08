Страсбургский суд продлил решение по грузинскому "Рустави-2"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Дело "Рустави-2" против Грузии" вошло в историю не только грузинского, но и европейского правосудия", - заявил генеральный директор телекомпании Ника Гварамия, комментируя решение Страсбургского суда

Европейский суд по правам человека продлил временную меру, приостановив исполнение решения Верховного суда Грузии о передаче крупнейшей телекомпании "Рустави-2" ее бывшему владельцу Кибару Халваши.

"Дело "Рустави-2" против Грузии" вошло в историю не только грузинского, но и европейского правосудия. Наше требование о продлении временной меры было единогласно и бессрочно удовлетворено", - заявил генеральный директор телекомпании Ника Гварамия во вторник вечером под овации собравшихся на брифинге сотрудников.

ЕСПЧ принял решение приостановить исполнение Верховного суда Грузии на прошлой неделе, но временная мера была в силе лишь до 8 марта.

В этот раз в письме суда отмечается, что принятая 3 марта мера продлевается до особого распоряжения.

Большая палата Верховного суда Грузии на прошлой неделе приняла решение в пользу одного из бывших владельцев телекомпании Кибара Халваши, признав его владельцем 60-процентной доли в телекомпании, а его компанию "Панорама" - владельцем остальных 40%.

Угроза свободе слова ?

"Рустави-2" - популярный телеканал, отличающийся резкой критикой в адрес властей. Судебный спор вокруг телекомпании продолжался с 2015 года, с самого начала вызывая у оппозиции и части правозащитников подозрения в попытках властей добиться смены владельцев и изменения редакционной политики телеканала.

Более 30 неправительственных организаций ранее призвали ЕСПЧ к продлению временной меры до рассмотрения жалобы телекомпании.

В обращении отмечается, что, несмотря на то, что номинально дело в Грузии было представлено как имущественный спор, создалось впечатление попыток правительства установить контроль над главным оппозиционным СМИ, а это нанесет ущерб медиаплюрализму и демократии в Грузии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В защиту телеканала в Грузии провели ряд публичных акций

Представители СМИ также выступили с совместным заявлением, отметив, что внимательно наблюдают за событиями вокруг телекомпании, так как это повлияет на свободу слова, медиасреду и развитие демократии в Грузии.

Организация Human Rights Watch заявила, что спор о владении "Рустави-2" вызвал серьезные опасения относительно потенциального вмешательства правительства в СМИ и правосудие.

"Весь процесс, решение Верховного суда, то, как проходил процесс, роль в нем правительства реально ставят под угрозу свободу СМИ в стране", - сказал в эфире телекомпании директор по Южному Кавказу в Human Rights Watch Георгий Гогия.

"Rustavi 2 против Грузии"

В грузинской оппозиции считают, что решение ЕСПЧ о приостановке передачи телеканала бывшему владельцу указывает на то, что в Страсбурге видят в деле телекомпании угрозу для свободы слова в Грузии.

Но в правящей партии все это время отрицали какое-либо вмешательство в судебные процессы в Грузии по делу телекомпании, называя это имущественным спором между двумя частными субъектами.

По словам председателя парламента Ираклия Кобахидзе, у властей не было никакого интереса к судебному процессу в связи с "Рустави-2", в том числе и политического.

Но если раньше это было спором между нынешними и бывшими владельцами, после того как дело перешло в Страсбург, дело уже называется "Рустави-2" против Грузии", отмечает он.

"Мы несем ответственность за защиту интересов Грузии, исходя из этого, нашим долгом является защита престижа Грузии и наших институций, в том числе и престижа Верховного суда. Это уже является противостоянием между владельцами и менеджментом "Рустави-2" и Грузией, и, я уверен, что в этом противостоянии победит Грузия, так как правда на стороне Грузии", - заявил Кобахидзе телекомпании "Рустави-2".

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили ранее заявил, что власти уважают решения и рекомендации европейских институтов.

При этом глава грузинского правительства выступил с инициативой создания института медиа-омбудсмена, который будет осуществлять мониторинг медиасреды, в том числе и процессов вокруг "Рустави-2".

"Мы открыты для сотрудничества, мы заинтересованы в защите наших институтов и их укреплении и сделаем все, для того, чтобы развитие страны было основано на европейских и демократических ценностях", - заявил Квирикашвили.