Эксперты: хакеры все чаще блокируют гаджеты ради выкупа

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хакеров стоит опасаться в частности владельцам "умных" часов

Хакеры все чаще используют компьютерные вирусы, которые блокируют зараженный компьютер и требуют от пользователя денег за разблокировку, предупреждают британские специалисты по кибербезопасности. Количество подобных случаев за последние месяцы сильно выросло.

Как считают в британском Национальном центре кибербезопасности, в будущем такая технология, делающая невозможным использования гаджета до уплаты выкупа, будет еще чаще применяться хакерами для захвата телефонов, фитнес-трекеров и "умных" телевизоров.

О новой угрозе говорится в совместном заявлении Национального агентства по борьбе с преступностью и Национального центра кибербезопасности. Рост применения ransomware - так называется метод атаки - начался в прошлом году и продолжится с ростом популярности "умных" бытовых приборов, часов, игрушек и других устройств.

Среди других потенциальных объектов хакерской атаки эксперты называют цифровые фоторамки и фитнес-браслеты. Все эти приборы уязвимы для ransomware, а значит хакеры могут захватить, например, телевизор, и потребовать с его хозяина денег за включение.

"Ransomware в часах, фитнес-браслетах и телевизорах станет вызовом для производителей, и пока не известно, будут ли они помогать купившим их товары клиентам в подобных случаях разблокировать их, будут ли они советовать платить "выкуп"", - говорится в докладе.

В отчете отмечается, что к 2020 году количество подключенных к интернету гаджетов, бытовых и других приборов, а также компьютеров, достигнет примерно 21 млрд штук.

Методы кибератак будут развиваться, считает глава Национального центра кибербезопасности Киран Мартин. Существует опасность, что инструменты, которые используются правительствами разных стран для хакерских атак, попадут в руки преступников, которые используют их против банков или крупных компаний, предупреждает он.