Минздрав передумал запрещать курить родившимся после 2015 года

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Минздрав оставил пожизненный запрет продавать табак россиянам, родившимся после 2015 года, лишь в качестве ориентира

Минздрав России отказался от идеи запретить продажу табака тем, кто родился после 2015 года. Это ограничение предусматривалось в антитабачной концепции на 2017-2022 годы, которую обнародовали в начале января. Министр здравоохранения Вероника Скворцова и ранее говорила, что такой закона вряд ли появится.

Минздрав доработал "Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу". Ведомство, в частности, исключило из нее указания на конкретные ставки акцизных налогов, поскольку такие ставки устанавливаются налоговым законодательством.

В пресс-службе министерства сообщили, что при доработки изменения коснулись запрета на продажу табака людям, родившимся после 2015 года. Теперь речь уже не идет о законодательном запрете.

"Данная мера является не конкретным требованием, а целевым стратегическим ориентиром, основная задача которого - формирование свободного от табака поколения", - сказано в сообщении.

Документ доработан с учетом замечаний федеральных органов исполнительной власти и обсуждения документа, пояснили в министерстве. Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова уже заявляла, что концепция, предусматривающая запрет на продажу табака родившимся после 2015 года, не станет законом.

"Это же в закон не превратится, это рамочная концепция. Речь идет о том, что мы пользуемся этой концепцией с тем, чтобы влиять на общественное сознание", - говорила Скорцова.

"Мы понимаем, что когда в 2033 году этим детишкам будет 18 лет, то получается, если читать совершенно аутентично, один в один то, что написано, - что они придут в магазин, и им не продадут сигареты, а тому, кто на год старше, 19-летнему, ему продадут, и тот еще спекулировать будет", - объясняла министр.

О планах Минздрава по очередному ужесточению антитабачного законодательства стало известно в начале января. В табачной отрасли концепцию минздрава раскритиковали, отметив, что она слишком радикальная. Документ, среди прочих мер, предполагал:

запрет на курение в присутствии тех, кто против этого,

запрет на курение в автомобиле с детьми,

приравнивание электронных сигарет к обычным.

О том, исключены ли из концепции эти положения, в минздраве во вторник ничего не сообщали.

Курение в среднем сокращает жизнь российского мужчины на девять лет, а женщины - почти на шесть лет, а потому антитабачную кампанию нужно продолжать, отмечали ранее в ведомстве.