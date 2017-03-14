Эрдоган припомнил Нидерландам резню в Сребренице

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Чуть ранее Эрдоган обвинил власти Нидерландов в использовании нацистских методов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти Нидерландов в неспособности предотвратить массовое убийство боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году.

"Мы знаем Нидерланды по резне в Сребренице. Мы знаем, какой у них отвратительный характер, по этой бойне, унесшей жизни 8 тысяч боснийцев", - сказал Эрдоган.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал слова турецкого президента ложью.

"Он продолжает обострять ситуацию. Это отвратительная историческая ложь", - сказал Рютте в интервью голландскому информагентству ANP.

11 июля 1995 года армия боснийских сербов захватила Сребреницу, которая ранее была объявлена ООН безопасной для гражданского населения зоной и находилась под защитой нидерландского контингента миротворцев. В ходе наступления сербов и последовавших массовых расправ в городе были убиты несколько тысяч боснийских мужчин и мальчиков.

Отношения между Анкарой и Амстердамом резко ухудшились после того как власти Нидерландов не разрешили двум турецким министрам встретиться с проживающими в Роттердаме согражданами.

Турецкие политики собирались убедить проживающих в Нидерландах турецких граждан поддержать на предстоящем в апреле референдуме изменения в конституции страны, значительно расширяющие полномочия президента.

Правительство Нидерландов объяснило запрет на проведение мероприятий соображениями безопасности.

В ответ на это Эрдоган обвинил Германию в использовании нацистских методов, а турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу назвал Нидерланды "столицей фашизма".

В минувшее воскресенье президент Турции заявил, что Нидерланды заплатят за то, что не пустили турецких министров в страну.

Во вторник Турция объявила о приостановке дипломатических контактов с Нидерландами.