ФАС признала Apple виновной в координации цен на iPhone

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Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признала российскую "дочку" Apple - ООО "Эппл Рус" виновной в координации цен на iPhone 5 и 6 в России, заявил заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.

"Мы рассматривали дело, начиная с iPhone 5s и заканчивая iPhone 6s. В отношении "семерок" мы не нашли подтверждающих документов, мы смотрели", - цитирует чиновника ТАСС.

Впрочем, по данным ведомства, нарушения компания уже устранила.

Подтверждения вины материнских компаний, в том числе Apple Inc., в ФАС не нашли.

Теперь компании "Эппл Рус" грозит штраф до пяти миллионов рублей (85 тыс. долларов), решение о нем будет принято позже, в рамках рассмотрения административного дела.

Летом 2016 года ФАС заподозрила Apple в координации цен на свою продукцию в России. Сначала было возбуждено дело о ценовом сговоре в отношении 16 компаний, в том числе МТС, М.Видео, Билайна, Эльдорадо, Евросети, OZON, Re:Store, Связного, Мегафона, Юлмарта, Media Markt, Ситилинка, Холодильник.ру, DNS, ИОН (Ноу-Хау) и Техносилы. Ресселлеры Apple, по мнению ФАС, устанавливали одинаковые розничные цены на популярные смартфоны iPhone.

Затем ФАС возбудила дело и против самой Apple.

Компания тогда отвергла подозрения Федеральной антимонопольной службы и заявила, что не участвует в розничном ценообразовании.

"Реселлеры устанавливают свои собственные цены на продукты Apple, которые они продают как в России, так и во всем мире", - говорилось в заявлении компании.

Торговые сети также отвергли подозрения ФАС. По словам их представителей, они не координировали цены, а стоимость товаров зависит от цен, которые устанавливает производитель, и условий на рынках.