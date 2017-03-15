Папа римский назвал грехом закрытие заводов и увольнение рабочих

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Папа римский Франциск и раньше защищал права рабочих

Папа римский Франциск назвал закрытие фабрик и увольнение рабочих без веских причин "очень серьезным грехом".

"Любой, кто с помощью экономических махинаций или сделок, которые не совсем прозрачны, закрывает заводы и компании и отнимает работу у людей, совершает очень серьезный грех", - заявил понтифик. В частности, папу тревожит ситуация в итальянском подразделении телеканала Sky, где проходят серьезные сокращения.

Папа римский выступал в среду перед тысячами людей на площади Святого Петра в Ватикане. В своей речи он отклонился от заготовленного текста.

"Работа дает нам чувство собственного достоинства, - цитирует Рейтер папу. - Те, кто несет ответственность за людей, должны делать все, чтобы каждая женщина и каждый мужчина могли работать и ходить с высоко поднятой головой, смотреть людям в глаза с чувством собственного достоинства", - сказал понтифик.

Папа римский и раньше защищал права рабочих. В сентябре 2014 года он критиковал немецкую сталелитейную компанию ThyssenKrupp за планы по сокращению рабочих на убыточном заводе в Италии.

Папа Франциск часто критикует капитализм за "поклонение деньгам" и растущее неравенство. Некоторые критики называют его папой-марксистом, пишет Франс пресс. Однако сам он говорит, что не разделяет коммунистических идей.