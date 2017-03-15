Экзитполы: Вилдерс не побеждает на выборах в Нидерландах

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Если верить экзитполам, действующий премьер Марк Рютте выглядит победителем

По данным опросов на выходе с избирательных участков, крупнейшей партией в будущем парламенте станет партия нынешнего премьера Марка Рютте, значительно опережающая правого популиста Герта Вилдерса.

Расчет, основанный на данных экзитпола по заказу нидерландской национальной телерадиовещательной компании NOS, показывают, что умеренно правая Народная партия за свободу и демократию (VVD) во главе с Рютте получит 31 из 150 мест в будущем парламенте против 19 у Партии свободы (PVV) Вилдерса.

Также по 19 мест достанется Христианско-демократической партии и либеральной партии Д66.

Другие опросы тоже показывают, что партия Вилдерса не выйдет на первое место.

"Спасибо всем, проголосовавшим за PVV. Мы завоевали кресла в парламенте! Это первая победа. Рютте меня еще увидит", - написал Вилдерс в "Твиттере".

Вилдерс, вдохновлявшийся успехом Дональда Трампа в США, активно использовал в ходе кампании антииммигрантские и антиисламские лозунги и резко нападал на марокканскую и турецкую общину Нидерландов.

В парламент Нидерландов, как правило, проходит множество партий, ни одна из которых не набирает абсолютное большинство, так что все правительства страны на протяжении уже более 100 лет оказываются коалиционными.

Перед выборами все партии страны отказывались вступать в коалицию с Вилдерсом.