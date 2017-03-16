Британский избирком выписал тори рекордный штраф
Избирательная комиссия Британии оштрафовала Консервативную партию на 70 тысяч фунтов стерлингов (около 85 тысяч долларов США) за "многочисленные нарушения" в финансовой отчетности по итогам предвыборной кампании.
Это рекордный штраф за подобные нарушения, которые, как заявил избирком, имели место во время довыборов в парламент в 2014-м и всеобщих выборов в 2015 году.
В частности, речь идет о предвыборных платежах на сумму 104 тысячи фунтов, не включенных в отчет о расходах, а также неправильно указанных в отчете платежах на сумму 118 тысяч фунтов.
Глава избирательной комиссии Клэр Бассетт сообщила, что расследование длилось дольше предполагаемого срока "из-за некоторых трудностей", связанных с получением информации от Консервативной партии.
Представители партии консерваторов признали, что совершили "административную ошибку", но напомнили, что их соперники - лейбористы и либерал-демократы - в прошлом тоже подвергались штрафам со стороны избиркома.
На прошедших в 2015 году всеобщих выборах тори одержали убедительную победу и получили абсолютное большинство в новом составе парламента.