Британский избирком выписал тори рекордный штраф

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Консерваторы говорят, что допустили "административную ошибку"

Избирательная комиссия Британии оштрафовала Консервативную партию на 70 тысяч фунтов стерлингов (около 85 тысяч долларов США) за "многочисленные нарушения" в финансовой отчетности по итогам предвыборной кампании.

Это рекордный штраф за подобные нарушения, которые, как заявил избирком, имели место во время довыборов в парламент в 2014-м и всеобщих выборов в 2015 году.

В частности, речь идет о предвыборных платежах на сумму 104 тысячи фунтов, не включенных в отчет о расходах, а также неправильно указанных в отчете платежах на сумму 118 тысяч фунтов.

Глава избирательной комиссии Клэр Бассетт сообщила, что расследование длилось дольше предполагаемого срока "из-за некоторых трудностей", связанных с получением информации от Консервативной партии.

Представители партии консерваторов признали, что совершили "административную ошибку", но напомнили, что их соперники - лейбористы и либерал-демократы - в прошлом тоже подвергались штрафам со стороны избиркома.

На прошедших в 2015 году всеобщих выборах тори одержали убедительную победу и получили абсолютное большинство в новом составе парламента.