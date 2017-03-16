Кремль ответил на обвинение сотрудников ФСБ в атаке на Yahoo
Россия не получала никакой информации по официальным каналам об обвинении ряда российских граждан в связи со взломом сотен миллионов аккаунтов сайта Yahoo, заявили в Кремле.
"Мы узнали об этой ситуации из СМИ. Насколько нам известно, по официальным каналам какой-либо информации мы не получали, поэтому, к сожалению, не владеем деталями", - прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщение о том, что минюст США предъявил обвинения по делу о взломе аккаунтов пользователей Yahoo группе хакеров, в числе которых два сотрудника ФСБ России.
На вопрос о том, не говорится ли в этих обвинениях о причастности российских госструктур к взлому, Песков ответил: "Мы не слышали никаких обвинений такого рода".
"Россия всегда была заинтересована, и говорила об этом на различных уровнях, в сотрудничестве в области противодействия киберпреступности и в интересах обеспечения кибербезопасности. Считаем, что в наше время это одна из приоритетных задач", - добавил пресс-секретарь президента.
Обвинения по делу о взломе аккаунтов пользователей Yahoo министерство юстиции США в среду предъявило двум сотрудникам ФСБ России - Дмитрию Докучаеву и Игорю Сущину - и двум предположительно работавшим на них хакерам Алексею Белану и Кариму Баратову.
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Украденные ими данные включали личную информацию, включая имена пользователей и их электронную переписку, даты рождения, телефонные номера и зашифрованные пароли, а также "незашифрованные секретные вопросы и ответы на них", которые использовались для дополнительной верификации доступа.
Докучаев - один из обвиняемых по делу о госизмене в пользу США, расследуемом в России. С декабря прошлого года он содержится под арестом.
Вместе с ним по этому делу в декабре были арестованы его начальник - глава отдела Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, а также топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.
По неподтвержденным данным, они могли быть связаны с деятельностью группы "Анонимный интернационал", предположительно ответственной за взломы аккаунтов российских чиновников.
Это первые обвинения в киберпреступлении, предъявленные представителям российских спецслужб, отмечает Washington Post.