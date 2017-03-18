ОЭСР: школьников нужно учить распознавать ложь в новостях

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фейковые новости давно получили широкое распространение в интернете, но в 2016 году эта проблема вышла на новый уровень

Учеников средних школ следует обучать распознаванию фальшивых новостей в интернете, уверен директор департамента образования Организации экономического сотрудничества и развтия (ОЭСР) Андреас Шлейхер. Вопросы, развивающие критическое отношение к поступающей информации, вскоре появятся в тестах организации, которые каждые три года пишут школьники нескольких десятков стран.

В век цифровых тенологий школьникам необходимы навыки критического мышления. Они должны уметь анализировать информацию, которую получают из новостных выпусков и соцсетей, заявил глава образовательной программы ОЭСР в беседе с Би-би-си.

В условиях, когда пользователи соцсетей получают через них только те точки зрения, которые близки им самим, школы должны стать площадками, где будут сталкиваться разные точки зрения, считает Шлейхер.

"Отличать фальшивые новости, знать о том, что таковые существуют, что если что-то где-то написано, то это не обязательно правда, что нужно задавать вопросы, мыслить критически. Это очень важно", - добавил он.

По словам Шлейхера, этот подход будет отражен в политике представляемой им организации. В частности, в ближайшее время в тестах ОЭСР в рамках Международной программы по оценке образовательных достижений (PISA) учащихся появятся задания на способность отличать фальшивые новости от правдивых.

Исследование PISA является мониторинговым, оно позволяет выявить и сравнить изменения, происходящие в системах образования в разных странах и оценить эффективность стратегических решений в области образования.

Фейковые новости давно получили широкое распространение в интернете, но в 2016 году эта проблема вышла на новый уровень в связи с широким использованием такой дезинформации в ходе президентской предвыборной кампании в США.

В частности, в интернете появлялись сообщения, в которых утверждалось, будто кандидат от демократов Хиллари Клинтон продавала оружие радикальным исламистам, а кандидата от республиканцев Дональда Трампа поддержал папа римский, хотя то и другое не соответсвует действительности.

Между тем, эти сообщения внушали многим пользователям соцсетей доверие, они набирали множество просмотров, лайков и репостов.

В Германии в канун парламентских выборов уже подумывают над созданием специальной службы по борьбе с интернет-фейками.