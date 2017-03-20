В Китае арестовали подозреваемых в краже 80 яиц динозавров
Китайская полиция арестовала четырех подозреваемых в краже 80 окаменелых яиц динозавров на востоке страны.
По данным прокуратуры, один из подозреваемых по фамилии Ван пришел к коллекционеру окаменелостей из провинции Чжэцзян, выдавая себя за потенциального покупателя.
Вечером 9 января Ван с тремя сообщниками убежал с яйцами динозавров в Шанхай.
Как сообщает государственное агентство Синьхуа, похитители поделили добычу между собой.
Ван забрал 27 яиц в свой дом в провинции Хэйлунцзян, где их и обнаружила полиция при обыске. Более полусотни яиц пока не найдены.
Китай и Монголия - страны, где находят наибольшее количество палеонтологических окаменелостей.
Южнокитайский город Хэюань даже называют "раем палеонтологов".
Однако такие ископаемые сокровища привлекают контрабандистов, которые нелегально продают останки динозавров в зарубежные коллекции.