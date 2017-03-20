В Китае арестовали подозреваемых в краже 80 яиц динозавров

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Китае находят множество палеонтологических окаменелостей; это привлекает контрабандистов, которые нелегально продают их в зарубежные коллекции

Китайская полиция арестовала четырех подозреваемых в краже 80 окаменелых яиц динозавров на востоке страны.

По данным прокуратуры, один из подозреваемых по фамилии Ван пришел к коллекционеру окаменелостей из провинции Чжэцзян, выдавая себя за потенциального покупателя.

Вечером 9 января Ван с тремя сообщниками убежал с яйцами динозавров в Шанхай.

Как сообщает государственное агентство Синьхуа, похитители поделили добычу между собой.

Ван забрал 27 яиц в свой дом в провинции Хэйлунцзян, где их и обнаружила полиция при обыске. Более полусотни яиц пока не найдены.

Китай и Монголия - страны, где находят наибольшее количество палеонтологических окаменелостей.

Южнокитайский город Хэюань даже называют "раем палеонтологов".

Однако такие ископаемые сокровища привлекают контрабандистов, которые нелегально продают останки динозавров в зарубежные коллекции.