В Израиле нашли бутылки спиртного времен Первой мировой

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В этих бутылках сто лет назад хранилось вино, виски, сидр, джин и пиво

Израильские археологи обнаружили несколько сотен бутылок из-под спиртных напитков, принадлежавших британским военнослужащим во времена Первой мировой войны.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на управление древностей Израиля, специалисты искали древние кремниевые орудия труда, но наткнулись на склад с бутылками.

Сообщается, что на месте, где были найдены бутылки из-под джина, виски, пива и вина, в 1917 году располагался британский гарнизон. Там же археологи обнаружили пуговицы от униформы, бляхи, наборы для бритья и снаряжение для конной езды.

"Это интересная находка, и она дает нам понять, чем эти солдаты занимались и как они проводили свое свободное время. Похоже, что они часто страдали от жажды", - сказал руководитель раскопок Рон Туэг изданию Telegraph.

По его словам, разнообразие марок алкоголя и найденные на том же месте фрагменты итальянских фарфоровых тарелок указывают на то, что бутылки хранились в офицерском клубе, а не в общей армейской столовой.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Специалисты полагают, что бутылки со спиртным хранились в офицерском клубе

Как отмечает специалист Управления древностей Израиля Бригитт Уахнуна, израильские археологи ранее ни разу не натыкались на подобные артефакты в ходе раскопок. По ее словам, найденные бутылки с алкоголем поставлялись британским войскам из Европы.

Войска Британского экспедиционного корпуса заняли Иерусалим в декабре 1917 года, и до этого в течение 9 месяцев готовились к военной операции в лагерях в Рамбле и Сарафанде.