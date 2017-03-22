В Германии намерены отменить приговоры тысячам геев

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С августа 2001 года в Германии были легализованы однополые союзы

Правительство Германии одобрило законопроект, в соответствии с которым будут отменены приговоры за гомосексуализм 50 тысячам мужчин.

Все эти люди были осуждены по закону, принятому еще в XIX-м веке. Вступивший в силу 15 мая 1871 года "Параграф 175" пережил смену нескольких политических режимов: закон был значительно ужесточен нацистами и впоследствии в неизменном виде унаследован уголовными кодексами обеих послевоенных Германий.

Всего в Третьем рейхе по обвинению в "противоестественном разврате" между мужчинами было осуждено около 50 тысяч человек. При этом сам текст закона не указывал ни минимальных, ни максимальных сроков наказания, оставляя право определить это судье.

Проект нового закона предусматривает выплату компенсаций осужденным как за сам факт приговора, так и за время, проведенное ими в заключении: 3 тысячи евро за приговор и 1500 евро за каждый год, проведенный в тюрьме.

Новый законопроект должен пройти процедуру утверждения в парламенте.

По некоторым оценкам, в стране сейчас живут 5 тысяч мужчин, осужденных по этому закону (отменен он был в ФРГ и ГДР в 60-х годах XX века).

31 января этого года в Великобритании вступил в силу так называемый "закон Тьюринга" - о посмертном помиловании мужчин, которые были осуждены за гомосексуальные отношения.

Закон назван в честь ученого Алана Тьюринга, который в 1952 году был осужден за связь с мужчинами и вскоре покончил с собой. Он был посмертно помилован королевой Елизаветой II в 2013 году.