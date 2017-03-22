Россия ограничит денежные переводы на Украину

Правообладатель иллюстрации Vladimir Smirnov/TASS Image caption В последние годы объемы переводов из России на Украину падают

Госдума одобрила законопроект, который фактически запрещает переводить деньги на Украину через иностранные платежные системы. В прошлом году на Украине была ограничена работа российских платежных систем. Судя по данным ЦБ, санкции Киева пока не так сильно отразились на объемах платежей. Куда сильнее по ним ударил кризис.

Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект, ограничивающий денежные переводы из России на Украину с помощью иностранных платежных систем.

Одобренные Госдумой поправки вносят изменения в закон "О национальной платежной системе". Согласно этим поправкам, переводы из России с помощью иностранных платежных систем запрещаются в те страны, которые ограничили работу российских платежных систем на своей территории.

В октябре прошлого года на Украине была запрещена деятельность российских платежных систем. Под запрет попали крупные платежные системы "Золотая корона", "Юнистрим" и другие.

Переводить в такие страны деньги можно будет только через открытие банковского счета или через платежную систему, которая прямо или косвенно контролируется Россией.

Банк России, согласно принятому закону, будет на своем сайте публиковать информацию о том, какие страны ввели ограничения против российских платежных систем. Закон вступит в силу через 30 дней после его официальной публикации.

Как переводят деньги на Украину

Нацбанк Украины сообщил в среду, что всего за девять месяцев 2016 года из России на Украину было переведено 758 млн долларов, из которых 96,5% всех переводов пришлись на международные платежные системы. Еще около 3,5% средств было переведено через банковскую систему.

Ранее украинский регулятор сообщал, что в 2016 году самой популярной в 2016 году стала системы Western Union, на которую в прошлом году пришлось около 40% переводов в страну, на третьем месте - MoneyGram с 18%. А на втором месте была российская "Золотая корона" - 24% переводов.

Согласно информации Банка России, после введения Украиной ограничений в отношении российский платежных систем объем переводов из России сократился незначительно. В четвертом квартале было переведено 150 млн долларов, а третьем было 157 млн долларов.

При этом статистика Банка России расходится с данными украинского нацбанка. В 2016 году в целом из России на Украину, согласно данным российского ЦБ, перевели 622 млн долларов (по версии Киева, 758 млн долларов). В 2015 году сумма таких переводов составляла 988 млн долларов, а в 2014 году - более 2,2 млрд долларов.

Объемы переводов из России на Украину устойчиво снижаются уже несколько лет.

Image caption Переводы из России на Украину сокращаются уже несколько лет подряд

При этом из Украины в Россию переводится в разы меньше средств. В 2016 году общая сумма переводов составила 91 млн долларов. В 2015 году - 157 млн долларов, а в 2014 году - 319 млн долларов.

Сильно колеблется и размер среднего платежа. В 2016 году в среднем из России на Украину переводили 253 доллара. В 2015 году, в наиболее острый период кризиса, в среднем переводили 190 долларов. При этом в 2014 году средняя сумма перевода из России на Украину составляла 357 долларов.

Запрет Киева коснулся не только обычных платежных систем, но и электронных. В ноябре Нацбанк Украины потребовал от национальных игроков прекратить сотрудничество с работающими в России электронными платежными системами Webmoney, "Яндекс.Деньги", QIWI Wallet и Wallet one.

Кризис ударил по переводам

Всемирный банк (ВБ) ведет статистику миграции, а также потоков денег, которые мигранты перечисляют своим семьям и близким, которые остались дома.

По мнению экспертов организации, Украина является одной из стран региона Центральной Азии и Европы, которые сильно зависят от подобных финансовых потоков. В последнем отчете за 2016 год указано, что Украина в 2015 году получила подобных переводов из всех стран на 6 млрд долларов.

Согласно отчету ВБ, основным источником подобных финансовых потоков для региона Центральной Азии и Европы как раз является Россия. В 2015 году потоки этих денег сильно снизились на фоне кризиса в российской экономике и колебаний рубля. Многие иммигранты, приехавшие в Россию на заработки, покинули страну.

В 2015 году потоки денежных переводов от мигрантов в Центральной Азии и Европе снизились на 22,5% в регионе. Всемирный банк ожидает, что данные за 2016 год покажут, что переводы сократились еще на 4% на фоне продолжавшегося спада российской экономики.