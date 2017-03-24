Пираты взяли на абордаж траулер у берегов Сомали и угнали его

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption О новом нападении пиратов рассказали в береговой охране региона Пунтленд

Пираты захватили крупное рыболовецкое судно у берегов Сомали, чтобы использовать его как мобильную базу для рейдов в регионе Африканского рога, заявили в полиции. Сомалийские пираты активизировались неделю назад, впервые после пятилетнего перерыва захватив нефтеналивной танкер.

Как сообщил журналистам полковник сомалийской полиции Мохамед Хассан, пираты подошли к судну на парусной лодке - скифе - и взяли его на абордаж.

"Как мы понимаем, пираты захватили траулер, чтобы атаковать с него в океане крупные суда", - сказал агентству Рейтер глава береговой охраны прибрежного региона Пунтленд Абдирахман Мохамуд.

"Десятерых членов экипажа, йеменцев, а также охранника-сомалийца они высадили на берегу, а сами исчезли вместе с кораблем и припасами, забрав с собой капитана, кока и инженера", - рассказал полицейский.

Неделю назад произошел первый за пять лет случай захвата судна сомалийскими пиратами. Они захватили принадлежащий Объединенным арабским эмиратам. Сначала пираты потребовали выкуп, но несколько дней спустя после переговоров без выкупа освободили судно и отпустили восьмерых захваченных шри-ланкийских моряков.

В конце 2000-х - начале 2010-х годов сомалийские пираты провели серию захватов морских судов. В первом полугодии 2011 года нападениям пиратов подверглись более 260 судов - главным образом в акватории Африканского Рога.

С тех пор - во многом благодаря международным усилиям по поддержанию безопасности в регионе - случаи пиратских захватов у берегов Сомали стали происходить значительно реже.