Тереза Мэй подписала письмо, которое в среду запустит "брексит"
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, которое официально запустит процесс выхода Великобритании из Европейского союза.
Письмо с официальным извещением о задействовании Британией 50-й статьи Лиссабонского договора с целью выхода из Европейского союза будет доставлено председателю Европейского совета Дональду Туску в среду.
Письмо доставит в 12.30 по Лондону (14.30 по Москве) посол Великобритании в ЕС сэр Тим Барроу. Этот момент станет формальным началом процедуры "брексита".
После этого Тереза Мэй проведет встречу с кабинетом министров, а затем выступит в британском парламенте.
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В своей речи перед парламентариями она официально сообщит, что процесс выхода Великобритании из ЕС начался.
"Я полна неистовой решимости заключить правильную сделку для каждого отдельного человека в этой стране", - скажет Тереза Мэй, содержание речи которой уже известно.
Мэй в своем выступлении также призовет страну к объединению.
"Теперь, после того как решение покинуть ЕС принято, настало время объединиться", - скажет Мэй.
Во вторник вечером Мэй говорила по телефону с Дональдом Туском, главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и и канцлером Германии Ангелой Меркель.
29 апреля пройдет саммит лидеров ЕС, в котором Великобритания не будет участвовать. На нем, как ожидается, лидеры ЕС дадут Еврокомиссии мандат вести переговоры по "брекситу". После этого Еврокомиссия опубликует примерный план переговоров, а сами переговоры начнутся в мае-июне.
Согласно статье 50, у сторон есть два года, чтобы прийти к соглашению по процессу выхода страны из ЕС. Стороны также могут договориться продлить этот срок.
В начале марта палата лордов британского парламента приняла законопроект, дающий право правительству начать процесс выхода страны из ЕС. Документ позволяет премьер-министру уведомить Евросоюз о намерении Соединенного Королевства покинуть ЕС.
В начале февраля правительство Великобритании опубликовало план выхода страны из ЕС. Согласно документу, Великобритания покинет единый рынок ЕС и установит новые таможенные правила для торговли с Евросоюзом. Страна также выйдет из-под юрисдикции Европейского суда и установит собственную систему контроля за прибытием иммигрантов.