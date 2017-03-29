Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Наблюдатели говорят, что цунами скорее всего будет локальным, с высотой волны до полутора метров

Сейсмологи объявили угрозу Цунами на Камчатке после землетрясения, произошедшего в Беринговом море. В зоне поражения возможного цунами находятся поселок и село. В МЧС в то же время заявляют, что угрозы побережью нет.

"Мы объявили угрозу цунами, основываясь на сейсмических данных. В зоне возможного поражения находятся Усть-Камчатский район и село Никольское Алеутского района. Вместе с тем океанологи пока угрозу не подтверждают", - сказал в беседе с агентством РИА Новости представитель Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

По словам наблюдателей, цунами скорее всего будет локальным - волны достигнут высоты от полутора до двух метров. В местном отделении МЧС заявили, что "опасность не подтвердилась".

Примерно часом ранее в Беринговом море произошло землетрясение магнитудой 6,7. Его эпицентр находился в 85 километрах от поселка Усть-Камчатск.