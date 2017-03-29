Путин уволил уполномоченного России при ЕСПЧ Георгия Матюшкина

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Матюшкин сообщил, что ушел в отставку из-за проблем со здоровьем

Президент России Владимир Путин освободил от должности уполномоченного России при Европейском суде по правам человека Георгия Матюшкина, говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Сам Георгий Матюшкин сообщил журналистам, что ушел в отставку по собственному желанию из-за проблем со здоровьем.

"Мне предстоит операция, потом долгое восстановление, поэтому я подал заявление по собственному желанию", - сказал чиновник "Интерфаксу".

Он воздержался от комментариев относительно того, кто может занять эту должность после его ухода.

Судья ЕСПЧ от России Дмитрий Дедов в разговоре с Русской службой Би-би-си сказал, что Матюшкин "выполнял свою работу как мог".

"Надо сказать, что претензий никаких к нему нет, он очень хорошо работал, - отметил Дедов. - Мое мнение и мнение в суде о нем очень хорошее".

Судья также пояснил, что Матюшкин работал очень много и очень долго, "а работа эта тяжелая, неблагодарная, и больше связана с негативом, чем с позитивом, это огромная ответственность, за тех, кто принимает решения на уровне прокуратур и судов, приходится отвечать, ответственность за то, что не находится под твоим контролем - это тяжелая вещь, силы не беспредельны".

"Это самая неблагодарная юридическая работа, морально. Очень жаль, [что Матюшкин уходит], у нас было взаимопонимание", - добавил Дедов.

50-летний Матюшкин был назначен на пост уполномоченного России при ЕСПЧ в августе 2008 года. Параллельно он занимал должность заместителя министра юстиции России.

Россия входит в число стран, из которых поступает наибольшее количество жалоб в ЕСПЧ. Только в 2016 году суд рассмотрел 228 жалоб, поданных против России, еще 7,8 тыс. заявлений ожидают своей очереди.

Значительная часть судебных решений принимается не в пользу российских властей. Так, в феврале Европейский суд по правам человека присудил оппозиционеру Алексею Навальному компенсацию в общей сумме чуть более 63,5 тыс. евро по его жалобам на задержания и аресты в ходе митингов 2012-2014 годов.

В среду указом Путина также освобожден от своей должности начальник ГИБДД России Виктор Нилов. Причины его увольнения в документе не указаны.

О грядущей отставке Нилова СМИ сообщали еще в начале марте, однако позднее бывший замглавы МВД России по безопасности на транспорте Виктор Кирьянов заявил, что "никаких предпосылок для отставки Нилова нет".