Женщина пыталась наехать на полицейских в центре Вашингтона
Полиция открыла огонь у здания конгресса США в Вашингтоне после того как женщина-водитель едва не наехала на полицейских.
По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.
По сообщению полиции, женщина врезалась в патрульную машину, резко развернулась и, предположительно, пыталась наехать на полицейских.
Женщина задержана, мотивы ее действий пока неизвестны. В полиции предполагают, что происшествие носит криминальный характер.
За последние несколько месяцев произошло несколько преднамеренных наездов водителей автомобилей на пешеходов.
В 2016 году грузовик въехал в толпу празднующих на Лазурном берегу в Ницце в День взятия Бастилии, 14 июля. Погибли более 80 человек. Президент Франции Франсуа Олланд назвал произошедшее террористическим нападением.
19 декабря произошел теракт в Берлине. Грузовик-фура с полуприцепом промчался по заполненной людьми территории рождественской ярмарки. Погибло 12 человек, ещё более 50 получили ранения.
22 марта в центре Лондона мужчина наехал на пешеходов, а затем набросился с ножом на полицейского. В результате погибли пять человек, включая нападавшего и полицейского, более 40 пострадали.