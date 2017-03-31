В Южной Корее подняли со дна затонувший паром "Севол"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В результате длительной и дорогостоящей операции корпус парома был поднят со дна. Он находился на глубине 40 метров

Затонувший в апреле 2013 года и поднятый со дна в результате длительной операции южнокорейский паром "Севол" транспортировали в порт Мокпо на юго-западе страны.

Власти надеются найти на его борту останки пассажиров, которых до сих пор считают пропавшими без вести.

Судно водоизмещением почти в 7 тысяч тонн находилось на глубине около 40 метров. Поднимать его со дна начали летом прошлого года.

25 марта паром был перемещен на полупогружное судно, из него откачали воду и масло.

Теперь корпус парома будет доставлен в сухой док, там специалисты будут изучать его состояние, уточнять причину катастрофы, а также искать останки девяти человек.

Паром "Севол" перевернулся 16 апреля 2014 года, когда следовал рейсом из Инчхона в Чеджудо.

На его борту находились 476 человек. Из них погибли 295 - в основном школьники, отправлявшиеся на экскурсию. Тела еще девяти до сих пор не найдены.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption За прибытием парома в порт наблюдали родственники погибших школьников

По данным властей, причиной крупнейшей в Южной Корее за последние десятилетия морской катастрофы стали сразу несколько факторов, в том числе незаконная перепланировка судна, его перегруженность и недостаток опыта у экипажа.

Капитан парома Ли Чжун Сок был приговорен к пожизненному заключению.

Кроме того, семь лет тюрьмы получил Ким Хан-сик - старший менеджер компании-владельца парома. Главу компании вскоре после крушения парома нашли мертвым.