СМИ: взрыв в метро Петербурга мог совершить смертник

Правообладатель иллюстрации Peter Kovalev/TASS Image caption В Петербурге и Москве после взрывов были усилены меры безопасности

Взрыв в вагоне метро Санкт-Петербурга, по предварительным данным, мог совершить смертник-одиночка, сообщают российские информационные агентства со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах.

По информации Интерфакса, мужчина оставил взрывное устройство, закамуфлированное под огнетушитель, на станции метро "Площадь восстания", однако эта бомба не сработала и впоследствии была обезврежена.

"Сев в вагон метро, предполагаемый преступник привел в действие взрывное устройство между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт", - сказал собеседник Интерфакса.

По данным, которые приводит РИА Новости, в эпицентре взрыва было обнаружено тело выходца из Средней Азии, однако называть его террористом-смертником преждевременно.

"Действительно, существует версия, что один человек мог оставить бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвать вторую на другой ветке. Но это лишь одна из версий", - отметил собеседник агентства.

Как сообщает агентство ТАСС, следствие проверяет причастность к нападению двух уроженцев Средней Азии - мужчину и девушку.

"Они попали в поле зрения правоохранителей после просмотра записей с камер видеонаблюдения. Их личности устанавливаются", - сказал агентству источник.

Официального подтверждения эти сообщения пока не получили.

Тем временем "Коммерсант" сообщил со ссылкой на "заслуживающий доверия источник", что российским спецслужбам поступила информация о подготовке теракта в Санкт-Петербурге .

Не ясно, что именно было известно спецслужбам, но, как пишет "Коммерсант", "информация у них была далеко не полной".

Взрыв прогремел около 14:40 в понедельник в вагоне поезда в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" .

По последним данным, в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 11 человек, еще 51 пострадавший находится в больнице.