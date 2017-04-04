США отклонили апелляцию Полански по делу об изнасиловании

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 83-летний Полански находится под следствием в США с 1977 года

Суд в США отклонил апелляцию кинорежиссера Романа Полански об урегулировании уголовного дела 40-летней давности о сексуальных отношениях с несовершеннолетней.

Рассмотрение дела состоялось в суде Лос-Анджелеса в марте, но сообщение об этом было обнародовано только 3 апреля.

Адвокаты режиссера подали прошение, объясняя это тем, что Полански, проживающий в Европе, намерен приехать в США, и хотел бы получить заверения в том, что не окажется в американской тюрьме.

Прокурор, в свою очередь, заявил, что к Полански, несмотря на то, что он является известным режиссером, не будет особого отношения в суде.

Как сообщает корреспондент Би-би-си Дэвид Уиллис, судья Скотт Гордон объяснил свое решение тем, что Роман Полански скрывается от американского правосудия.

Дело в отношении Романа Полански было возбуждено в 1977 году. Режиссер был обвинен в совращении 13-летней модели Саманты Геймер.

По американским законам режиссеру грозило тюремное заключение сроком на 50 лет.

В 1978 году Полански признал в суде свою вину, после чего тайно покинул США. Сейчас он живет в Париже, но также владеет квартирой в Кракове на юге Польши.

В сентябре 2009 года во время визита на кинофестиваль в Цюрих Полански был арестован по запросу властей США. Спустя несколько месяцев его отпустили под залог в 4,5 миллиона долларов, а в июле 2010 года швейцарский минюст постановил отказать США в экстрадиции и окончательно освободить арестованного.

В 2015 году польский суд также рассматривал запрос США об экстрадиции режиссера, но в итоге отклонил его.

Полански является лауреатом "Оскара" за фильм "Пианист" и номинировался на эту награду еще четыре раза. Однако получить присужденный ему "Оскар" в 2002 году режиссер не смог, так как не решился поехать в США. Полански также снял картины "Ребенок Розмари", "Горькая Луна", "Девятые врата" и "Венера в мехах".