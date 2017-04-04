Таджикистан пригрозил запретить полеты российских авиакомпаний

Правообладатель иллюстрации Dmitry Serebryakov/TASS Image caption Самолеты компании "ЮТэйр" летают в Душанбе из московского аэропорта "Внуково"

Таджикистан может запретить полеты двум российским авиакомпаниям - "Уральские авиалинии" и "ЮТэйр" - из Москвы в Душанбе, если минтранс России не снимет запрет на полеты частной таджикской авиакомпании "Сомон Эйр".

Уведомление об этом министерство транспорта Таджикистана направило российским коллегам, в нем в частности сказано, что запрет может вступить в силу с 6 апреля.

Душанбе считает, что российская сторона нарушает соглашение о воздушном сообщении, которое предполагает соблюдение паритета между сторонами. Минтранс Таджикистана заявил, что 60% полетов приходилось на российские авиакомпании и лишь 40% осуществляются таджикскими авиакомпаниями.

Россия, которая с понедельника ввела ограничения на полеты таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" в российские города из Душанбе и Худжанда, обвиняет таджикскую сторону в нарушении достигнутых договорённостей.

Минтрас России сообщил, что власти Таджикистана не подтвердили заявку российской авиакомпании "Ямал" на полеты в эти города из подмосковного аэропорта "Жуковский".

При этом российская сторона согласовала заявки таджикских перевозчиков в полном объеме до 2 апреля 2017 года в расчете на то, что за это время Таджикистан подтвердит назначение "Ямала".

В начале этого года Россия и Таджикистан заявили об урегулирование спора по поводу авиасообщения. Разногласия начались после того, как Душанбе отказался согласовывать новые рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский, из-за чего Москва запретила полеты "Сомон Эйр" в регионы России.

Причиной конфликта между авиационными властями Таджикистана и России стал аэропорт "Жуковский". В Таджикистане настаивали на том, что аэропорт относится к Москве и для допуска на рейсы в Душанбе нужно пересматривать межправительственное соглашение.

После визита первого вице-премьера России Игоря Шувалова, Таджикистан дал согласие на полеты "Ямала", но по данным перевозчика, его заявка до сих пор не согласована.