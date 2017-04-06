Напавшие на сотрудников Росгвардии в Астрахани убиты

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Четверо вооруженных людей, расстрелявших 4 апреля двух сотрудников ГИБДД и напавших в ночь на 6 апреля на сотрудников Росгвардии в Астрахани, убиты, сообщили информагентствам в Росгвардии.

"Один из подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани был ликвидирован при нападении на пост Росгвардии, второй погиб после ранения в спину, двое других были окружены и ликвидированы. Все они находились в розыске по делу об убийстве полицейских", - цитирует источник в Росгвардии РИА Новости.

Район, где было совершено нападение на гвардейцев, был полностью оцеплен, а ближе к утру в астраханском микрорайоне по улице Бабаевского началась спецоперация.

Три сотрудника Росгвардии были ранены во время операции по розыску убийц двух полицейских. Один из нападавших был застрелен на месте.

Инцидент произошел в 01:40 (0:40 мск) в Ленинском районе на северо-востоке Астрахани.

По информации следственных органов, нападение на гвардейцев совершили те же лица, которые в ночь на 4 апреля застрелили в Астрахани двух полицейских.

В убийстве астраханских полицейских подозревались четыре человека, они были объявлены в международный розыск.

По заявлению губернатора региона Александра Жилкина, к убийству полицейских причастна группа радикальных исламистов-ваххабитов.

В Следственном комитете России заявили, что напавшие на пост Росгвардии причастны к убийству полицейских.

В ночь на 4 апреля около 00:30 неизвестные лица расстреляли двух инспекторов ДПС в их служебной машине в Ленинском районе Астрахани. Нападавшие забрали табельное оружие убитых и скрылись.