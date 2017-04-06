Морскую звезду отучат пожирать рифы

Правообладатель иллюстрации University of Queensland Image caption Терновый венец может достигать полуметра в диаметре

Морская звезда, известная как терновый венец или акантастер, наносит наибольший урон Большому Барьерному рифу - крупнейшему в мире коралловому образованию к северо-востоку от Австралии и объекту Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Но теперь биологи нашли вещества, способные бороться с ненасытным иглокожим - причем нашли внутри него самого.

Как отмечают австралийские и японские специалисты, феромоны, выделяемые животными, могут отвадить их от пожирания одного из чудес света.

В журнале Nature опубликованы данные о расшифровке геномов популяций тернового венца, проживающих на рифе и близ японского острова Окинавы. Именно раскрытие генного кода позволило ученым выявить "брачные" феромоны вида.

"Мы приблизились к пониманию химических процессов, которые эти звезды используют для коммуникации. Следующий шаг - изготовление наживки, основанной на привычной для них последовательности белка", - сказал Би-би-си руководитель австрало-японской группы исследователей профессор Бернард Дегнан.

По словам Дегнана, приманка одурачит акантастеров, и те собьются в клубок, который будет легко удалить с рифа. Кроме того, профессор предлагает использовать наживку и рыбакам.

"В прошлом году внимание публики привлекло обесцвечивание кораллов, но важно помнить, что терновый венец наносит рифу не меньший ущерб", - добавляет молекулярный биолог.

В исследовании приняли участие специалисты Университета Квинсленда, Австралийского института морей, Университета Саншайн-Кост и японского Окинавского научного института.

Популяцию акантастеров уже пытались контролировать при помощи отлова дайверами, роботами, при помощи уксуса и за счет увеличения численности главного природного врага тернового венца - брюхоногого моллюска харонии.

Звезда кормится нетривиально: она выворачивает желудок наизнанку и накрывает им подходящий участок рифа, словно мешком, после чего долго переваривает полипов, размягчая и высасывая их сквозь поры коралла. Один акантастер способен уничтожить 13 квадратных метров кораллов за год.

Правообладатель иллюстрации University of Queensland Image caption У основания игл акантастеров расположены ядовитые железы

Отбеливание кораллов связано с ростом температуры океана на фоне глобального потепления и влияния течения Эль-Ниньо.

В результате обесцвечивания кораллы становятся белыми. Это не означает, что риф "умер", но он становится намного более хрупким.

Протяженность Большого Барьерного рифа достигает 2,3 тыс. километров.

За последние 30 лет площадь кораллов на рифе сократилась на 50%. Ученые винят в этом морские звезды, поедающие кораллы, а также более частые циклоны.