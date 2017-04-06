Скончался русский писатель Александр Гаррос

Правообладатель иллюстрации Alexander Garros/Facebook Image caption Александр Гаррос писал о себе, что так и не нашел времени окончить вуз, поскольку "слишком много стало работы"

Русский писатель, лауреат премии "Национальный бестселлер" Александр Гаррос скончался в тель-авивской больнице от онкологического заболевания. Ему был 41 год.

"Саша умер. Бога нет", - написала писательница, супруга автора Анна Старобинец в "Фейсбуке".

Гаррос родился в белорусском Новополоцке в 1975 году.

Будущий писатель жил в Риге, учился на филологическом факультете Латвийского университета и факультете журналистики МГУ, после чего писал в журналы "Эксперт", "Вокруг света" и для интернет-портала "Сноб".

В соавторстве с Алексеем Евдокимовым написал романы "Серая слизь" и "Головоломка", а также сборник малой прозы под названием "Чучхе".

В 2003 году "Головоломка" принесла Гарросу и Евдокимову премии "Национальный бестселлер".

О диагнозе семья писателя узнала в 2015 году. Последние месяцы жизни литератор лечился в Медицинском центре имени Сураски в Тель-Авиве.

Правообладатель иллюстрации Elena Palm/Interpress/TASS Image caption Среди романов, написанных Анной Старобинец - "Убежище 3/9" и "Первый отряд. Истина"

По словам Старобинец, лечащие врачи незадолго до смерти сообщили, что опухоль в средостении (центральном участке грудной полости) давила на правое предсердие ее мужа.

"Сегодня онкологи предложили нам выбор: отказаться от дальнейших попыток лечения и только стараться облегчать симптомы - или все-таки провести химию, несмотря на низкие тромбоциты и плохое общее состояние, в надежде, что опухоль ужмется и состояние улучшится. Эта химия может его очень быстро убить. Без химии он все равно умрёт, чуть медленнее. Саша выбрал химию", - рассказала романистка на своей странице.