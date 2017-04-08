Казаки попытались сорвать открытие штаба Навального в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону на открытии предвыборного штаба Алексея Навального люди в казачьей форме заблокировали вход в гостиницу, где проходило мероприятие.

"Провели открытие штаба в Ростове-на-Дону; казаки заблокировали вход в гостиницу (где зал) и не выпускают волонтеров", - написал в "Твиттере" соратник Навального и глава его предвыборного штаба Леонид Волков.

Судя по видеозаписям, опубликованным в интернете, собравшиеся требовали, чтобы команда оппозиционера покинула город.

Фотограф Евгений Фельдман рассказал, что казаки не пускали в гостиницу и обычных постояльцев и вели себя агрессивно.

В итоге активистам все-таки удалось выбраться. "Штаб в Ростове-на-Дону открыли. (Было нелегко, но открыли). Едем в Краснодар", - написал Волков.

Самого Навального на открытии штаба не было - 27 марта он был отправлен под арест на 15 суток по обвинению в неповиновении сотрудникам полиции во время несогласованной протестной акции.

Алексей Навальный, несмотря на вынесенный ему условный приговор по делу "Кировлеса", заявляет о намерении участвовать в президентской кампании 2018 года.

Открытие штабов политика в российских городах сопровождается конфликтами с местными властями и противниками Навального.

В середине марта перед началом протестного митинга местных жителей в центре Новосибирска неизвестный мужчина швырнул несколько яиц в Навального, а 20 марта во время открытия предвыборного штаба в Барнауле неизвестный облил его зеленкой.

23 марта соратники политика сообщили о поджоге штаба в Сантк-Петербурге.