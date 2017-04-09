Тысячи голландцев вступились за избитых геев

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Демонстранты держатся за руки, протестуя против гомофобии

В Нидерландах прошли демонстрации в поддержку гей-пары, подвергшейся на прошлой неделе нападению за то, что держались на людях за руки.

Массовые акции состоялись в Арнеме, где произошел инцидент, а также в Гааге и Эйндховене.

В Арнеме на улицы вышли около двух с половиной тысяч человек с флагами цветов радуги.

Радужный флаг ЛГБТ - кто его придумал и что за ним стоит

"Вы буквально вытащили нас изщ этой ужасной недели", - сказал один из потерпевших, Яспер Верн-Севратан, благодаря людей, пришедших поддержать их.

Его партнер Ронни Севратан-Верн, которому выбили зубы ударом болтореза, не смог сдержать слез.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Ронни (слева) и Яспер благодарят участников митинга за сочувствие и поддержку

Многие голландцы, протестуя против гомофобии и выражая солидарность с жертвами избиения, разместили в соцсетях собственные фото, на которых они держатся за руки. Сделались популярны хэштеги #handinhand и #allemannenhandinhand (все держимся за руки).

Пять подростков, совершивших нападение, сдались полиции и в четверг предстали перед судьей.