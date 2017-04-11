Малала Юсуфзай стала самой молодой посланницей мира ООН

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Лауреат Нобелевской премии мира, правозащитница из Пакистана Малала Юсуфзай, которая борется за право на образование для мусульманских девушек, стала самой молодой посланницей мира в истории ООН.

19-летняя девушка согласилась на почетное назначение, пообещав уделять особое внимание образованию девочек.

Малала Юсафзай получила известность в 11 лет, когда под псевдонимом Гуль Макай стала вести дневник на для Службы Би-би-си на языке урду, в котором описывала жизнь при талибах.

Она рассказывала о том, как при правлении талибов, в 2007 году взявших под свой контроль долину Сват, стали закрываться школы для девочек. В 2009 году талибов изгнали из этих мест, но с тех пор Малала и члены ее семьи регулярно получали от них угрозы.

В октябре 2012 года экстремисты-талибы совершили нападение на Малалу из-за ее кампании в поддержку образования пакистанских девушек. Она получила тяжелое пулевое ранение в голову и чуть не погибла.

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После ранения Малала была доставлена специальным авиарейсом из Пакистана в Британию для операции, после лечения она осталась жить в Соединенном Королевстве.

"Изменения начинаются с нас, и должны начаться сейчас", - заявила Малала, выступая в Нью-Йорке. "Если вы хотите яркого будущего, нужно начать работать сейчас и не ждать кого-то еще", - подчеркнула она.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш назвал ее "символом, пожалуй, самой важной вещи в мире - образования для всех".

Посланники мира ООН избираются среди деятелей искусства, литературы, науки, сферы развлечений, спорта, они должны привлечь внимание мировой общественности к работе ООН.

Среди других посланников мира - Джордж Клуни, Леонардо Ди Каприо и Шарлиз Терон.