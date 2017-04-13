Следствие объяснило возбуждение дела против экс-главы Марий Эл

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Леонид Маркелов на посту прославился любовью к поэзии

Бывшего главу республики Марий Эл Леонида Маркелова заподозрили в получении более 235 млн рублей (4,16 млн долларов) "за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса", говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.

По данным следователей, эти деньги Маркелов получил через доверенное лицо - Наталию Кожанову - от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша.

"Фигуранты уголовного дела были задержаны в ходе совместных следственно-оперативных мероприятий, проведенных Следственным комитетом РФ во взаимодействии с ФСБ России", - подтвердили в Следственном комитете.

Статья "получение взятки" уголовного кодекса России предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Утром в четверг адвокат экс-губернатора Игорь Трунов утверждал, что кроме Маркелова и Криваша задержана глава местного телеканала "Регион 12" Наталья Кожанова, однако СКР не назвал ее в числе подозреваемых по делу.

Между тем, сам Криваш отвергает дачу взятки экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову.

"Мой подзащитный не признает претензий следствия. Он заявляет, что никаких взяток никому не давал", - сказал ТАСС Игорь Трунов, также взявшийся представлять интересы учредителя фабрики "Акашевская" в суде.

Леонид Маркелов оставил должность главы республики ровно неделю назад. Президент России Владимир Путин предложил главе подмосковного Арбитражного суда ​Александру Евстифееву возглавить Марий Эл до сентябрьских выборов.

Объясняя отставку Маркелова, Путин сообщил, что тот "хотел бы поменять место работы". Сам бывший губернатор заявлял, что хочет отдыхать и писать стихи.

Леонид Маркелов возглавлял республику с января 2001 года. За этот период губернатор не раз оказывался в центре скандалов.

Так, осенью 2015 года в интернете появилась видеозапись со встречи регионального лидера с жителями деревни Шимшурга, где построили новую дорогу. В ответ на возмущение селян губернатор предложил повторно раскопать подъездной путь. Когда видеозапись со встречи попала в интернет, и в блогах поднялась волна возмущения, Маркелов назвал свое заявление шуткой.