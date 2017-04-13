Следствие объяснило возбуждение дела против экс-главы Марий Эл
Бывшего главу республики Марий Эл Леонида Маркелова заподозрили в получении более 235 млн рублей (4,16 млн долларов) "за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса", говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.
По данным следователей, эти деньги Маркелов получил через доверенное лицо - Наталию Кожанову - от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша.
"Фигуранты уголовного дела были задержаны в ходе совместных следственно-оперативных мероприятий, проведенных Следственным комитетом РФ во взаимодействии с ФСБ России", - подтвердили в Следственном комитете.
Статья "получение взятки" уголовного кодекса России предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Утром в четверг адвокат экс-губернатора Игорь Трунов утверждал, что кроме Маркелова и Криваша задержана глава местного телеканала "Регион 12" Наталья Кожанова, однако СКР не назвал ее в числе подозреваемых по делу.
Между тем, сам Криваш отвергает дачу взятки экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову.
"Мой подзащитный не признает претензий следствия. Он заявляет, что никаких взяток никому не давал", - сказал ТАСС Игорь Трунов, также взявшийся представлять интересы учредителя фабрики "Акашевская" в суде.
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Леонид Маркелов оставил должность главы республики ровно неделю назад. Президент России Владимир Путин предложил главе подмосковного Арбитражного суда Александру Евстифееву возглавить Марий Эл до сентябрьских выборов.
Объясняя отставку Маркелова, Путин сообщил, что тот "хотел бы поменять место работы". Сам бывший губернатор заявлял, что хочет отдыхать и писать стихи.
Леонид Маркелов возглавлял республику с января 2001 года. За этот период губернатор не раз оказывался в центре скандалов.
Так, осенью 2015 года в интернете появилась видеозапись со встречи регионального лидера с жителями деревни Шимшурга, где построили новую дорогу. В ответ на возмущение селян губернатор предложил повторно раскопать подъездной путь. Когда видеозапись со встречи попала в интернет, и в блогах поднялась волна возмущения, Маркелов назвал свое заявление шуткой.