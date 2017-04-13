ЕСПЧ счел действия спецназа в Беслане нарушением права на жизнь

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У многих матерей, потерявших детей в бесланской трагедии, остаются вопросы к следствию

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу, поданную родственниками детей, погибших или пострадавших в бесланской трагедии 2004 года, а также выжившими, но получившими ранения участниками тех событий.

Суд согласился с мнением заявителей, утверждавших, что российские власти нарушили право их родственников на жизнь (статья 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод).

ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей, погибших в итоге в Беслане. Кроме того, суд счел, что российские власти не сумели спланировать штурм таким образом, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников.

Также ЕСПЧ счел избыточным применение силы российским спецназом и военными и признал, что российские власти не смогли обеспечить эффективное расследование случившегося.

Таким образом, суд удовлетворил жалобу заявителей по всем пунктам, касавшимся нарушения права их родственников на жизнь. Некоторые заявители жаловались также на нарушение статьи 13 ЕКПЧ (право на эффективное средство правовой защиты), но эту часть жалобы ЕСПЧ отклонил.

В своем решении суд отказался взыскать с России в пользу заявителей материальный ущерб, но обязал Россию выплатить им компенсацию морального ущерба на общую сумму 3 млн евро.

Суд взыскал с России по 10 тысяч евро в пользу родственников каждого погибшего человека, по семь тысяч в пользу каждого, получившего тяжелые ранения, по пять тысяч в пользу людей, получивших ранения средней степени тяжести, и по три тысячи легко раненым.

"Это победа"

Элла Кесаева, чья дочь Зарина была в заложниках в бесланской школе, сказала Русской службе Би-би-си: "Это победа, конечно".

"Особенно признание нарушений второй статьи. Мы не опасаемся, что государство не будет исполнять решение [ЕСПЧ] - это второстепенные дела, которые нас абсолютно не волнуют. Должностные лица и так его исполнять не будут. Главное - что авторитетный независимый суд признал вину государства", - сказала она.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает неуместной и неприемлемой оценку, которую дал случившемуся в Беслане ЕСПЧ, и предпримет "все необходимые правовые действия" в связи с этим решением.

По регламенту ЕСПЧ сторона дела в случае несогласия с решением может обжаловать его в Большой палате суда. Министерство юстиции России уже заявило, что намерено сделать именно это.

Более 400 заявителей

Суд рассматривал сразу несколько жалоб, поданных инициативной группой "Голос Беслана" и объединенных в одно производство. Общее число заявителей составило 409 человек. Первое заседание по жалобе в ЕСПЧ прошло в 2014 году.

Истцы утверждали, что правительство России не обеспечило соблюдение права на жизнь погибших, применив при штурме здания с заложниками оружие, жертвами которого могли стать сами заложники. Некоторые из заявителей также утверждают, что правительство не обеспечило эффективного расследования теракта.

В жалобах, поданных в ЕСПЧ, говорилось, что российские власти нарушили свои обязательства по защите жизни граждан, не предотвратив теракт.

В частности, обращается внимание на то, что в преддверии 1 сентября в местные правоохранительные органы поступали сообщения о готовящемся теракте, а вечером 31 августа пришло предельно конкретное предупреждение о планируемом захвате заложников по сценарию теракта в Буденновске.

Однако школу в момент нападения охраняла одна безоружная сотрудница милиции Фатима Дудиева, а силы патрульно-постовой службы привлекли к обеспечению безопасного проезда в Нальчик президента Северной Осетии Александра Дзасохова.

Вопросы, поставленные в жалобебесланских матерей:

позволяла ли оперативная информация перед 1 сентября считать, что школа номер 1 может стать местом захвата заложников, и приняла ли местная милиция достаточные меры предосторожности;

когда захват все-таки произошел, приняли ли власти меры, чтобы, насколько это возможно, защитить заложников, и пытались ли они разрешить ситуацию с помощью переговоров;

была ли стратегия работы оперативного штаба направлена на обеспечение безопасности как можно большего числа людей, и все ли члены штаба были вовремя проинформированы о своих обязанностях;

было ли использование государством смертельного оружия при штурме 3 сентября абсолютно необходимо, и привело ли это к гибели и травмам среди заложников;

выполнило ли государство свои обязательство по оказанию экстренной помощи пострадавшим, и была ли эффективной работа пожарных служб.

1 сентября 2004 года во время торжественной линейки в бесланской школе номер 1 группа боевиков захватила в заложники 1128 человек. Они провели в спортзале и других помещениях школы три дня, мучаясь от жары, жажды и голода. В результате состоявшегося два дня спустя штурма школы погибли 334 человека, из них - 186 детей.

Бесланская трагедия была предметом множества разбирательств в самых различных судебных и государственных инстанциях Российской Федерации - от местного суда в самом Беслане до специальной комиссии Государственной Думы. В итоге все инстанции пришли к выводу, что нарушений при штурме школы допущено не было.