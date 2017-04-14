Доходы Медведева за год сократились на $3 тысячи

Правообладатель иллюстрации Alexander Astafiev/TASS Image caption Согласно декларации, Дмитрий Медведев владеет квартирой, земельным участком и двумя автомобилями

Доходы премьер-министра России Дмитрия Медведева упали чуть больше чем на 180 тысяч рублей (примерно 3,2 тысячи долларов).

Согласно декларации Медведева, в прошлом году он заработал 8 млн 586 тысяч рублей (151,7 тысячи долларов по нынешнему курсу), а в 2015 году его доходы составили 8 млн 767 тысяч рублей. В правительстве сокращение доходов премьера объяснили сокращением суммы его вклада и процентов по нему.

Медведев, согласно декларации, поданной в этом году, владеет квартирой площадью 367 квадратных метров, земельным участком площадью 4,7 тысячи квадратных метров и двумя автомобилями - ГАЗ-20 ("Победа") и ГАЗ-21 ("Волга").

Супруга Дмитрия Медведева Светлана в прошлом году ничего не заработала. В ее собственности оказались два машиноместа и автомобиль Volkswagen Golf.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о собственности, которая связана с Дмитрием Медведевым.

Согласно расследованию, однокурсники Медведева руководят сетью некоммерческих фондов, владеющих множеством объектов недвижимости в России и за рубежом. По мнению фонда, Медведев имеет возможность пользоваться и управлять этим имуществом.

Среди таких активов в ФБК нашли, например, виноградники в итальянской Тоскане и яхты, а также несколько крупных резиденций в России. Формально Медведев не является владельцем этой недвижимости и яхт. В новой декларации они также не указаны.

По мнению Медведева, расследование Навального связано с его "конкретными политическими целями" и желанием "вытащить людей на улицы".

"Берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают про меня, если это касается меня, про моих знакомых людей, и про людей, о которых я вообще никогда не слышал. Про какие-то места, где я бывал. Про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал. Собирают там какие-то бумажки, фотографии, одежду. Потом создают такой продукт и предъявляют его", - так Медведев прокомментировал публикацию спустя почти месяц после выхода.

В конце марта в Москве и многих городах прошли антикоррупционные акции, которые были организованы ФБК и Алексеем Навальным. Митинги были связаны с публикацией расследования об активах Медведева и содержали требования его отставки.

Сам Медведев в сети "Инстаграм" выложил комментарий, что в день протестов он катался на лыжах.