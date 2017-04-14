Доходы Путина незначительно упали за 2016 год

Правообладатель иллюстрации Vladimir Rodionov/TASS Image caption Старая "Волга" ГАЗ-М21 осталась в собственности у Путина

Доход президента России Владимира Путина за 2016 года составил 8,86 млн рублей (примерно 155 тысяч долларов), говорится в официальной декларации, опубликованной на сайте Кремля. В 2015 году глава государства задекларировал 8,9 млн рублей.

В документе говорится, что Путин владеет земельным участком (1500 кв. м), квартирой (77 кв. м.) и гаражом (18 кв.м.).

В собственности у президента остались автомобили ГАЗ-М21, "Нива", а также автомобильный прицеп "Скиф".