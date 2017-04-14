Доходы Путина незначительно упали за 2016 год
- 14 апреля 2017
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Доход президента России Владимира Путина за 2016 года составил 8,86 млн рублей (примерно 155 тысяч долларов), говорится в официальной декларации, опубликованной на сайте Кремля. В 2015 году глава государства задекларировал 8,9 млн рублей.
В документе говорится, что Путин владеет земельным участком (1500 кв. м), квартирой (77 кв. м.) и гаражом (18 кв.м.).
В собственности у президента остались автомобили ГАЗ-М21, "Нива", а также автомобильный прицеп "Скиф".