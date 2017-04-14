Компания Uber впервые отчиталась о прибыли и убытках

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Онлайн-сервис заказа такси Uber впервые опубликовал свои финансовые показатели, согласно которым в 2016 году прибыль компании в два раза превысила убытки.

Компания сообщила, что ее чистая прибыль в прошлом году составила 6,5 млрд долларов, в то время как убыток был равен 2,8 млрд долларов.

При этом Uber отказалась предоставлять информацию о доходах за первый квартал 2017 года, отметив, что все показатели за этот период были на уровне озвученных прогнозов и ожиданий.

Стоимость компании Uber, которая работает в 75 странах, сейчас оценивается в 68 млрд долларов.

Поскольку Uber является частной компанией, то она, согласно закону, не обязана публиковать свои финансовые показатели.

За последние несколько месяцев с Uber было связано несколько скандалов.

В начале марта компанию неожиданно покинул ее президент Джефф Джонс, не проработав на своем посту и полгода. Высказывались предположения, что Джонс принял решение об уходе после того, как ему не предложили пост главного операционного директора.

Однако сайт технических новостей Recode сообщил, что причиной ухода Джонса стали продолжающиеся в Uber проявления сексизма, замалчивания случаев дискриминации по гендерному признаку и домогательства на рабочем месте.

В феврале основатель и глава Uber Трэвис Каланик покинул экономический совет при президенте США Дональде Трампе, после того как на него обрушился поток критики со стороны общественности и его собственных сотрудников за то, что он якобы поддерживает политику нового американского президента.

В письме, разосланном сотрудникам, Каланик объясняет, что многие восприняли его согласие участвовать в работе совета как поддержку внутренней политики нового президента, в том числе миграционной. При этом решение Трампа прекратить прием беженцев и временно прекратить выдачу виз гражданам семи ближневосточных государств рассердило водителей Uber, многие из которых - сами мигранты из стран Азии.

В январе компания Uber согласилась выплатить 20 млн долларов в рамках урегулирования дела об обмане водителей в США. Федеральная торговая комиссия США обвинила компанию в том, что она обманывала водителей относительно размеров заработка, на который они могут рассчитывать, из-за чего они понесли убытки.

Компания Uber была основана Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Она позволяет клиентам при помощи приложения для мобильного телефона вызвать такси. Приложение быстро стало популярным в связи с тем, что вызов машины через него оказался существенно дешевле услуг многих обычных сервисов заказа такси.