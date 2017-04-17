Таджикистан обвинил узбекских пограничников в убийстве пастуха

Правообладатель иллюстрации Sergey Zhukov/TASS Image caption Протяженность узбекско-таджикской границы составляет 1161 километр

Пограничники Узбекистана открыли огонь по пастухам, которые забрели на пограничную территорию со стороны Таджикистана: один из скотоводов, которому узбекская сторона приписала агрессию, брань и угрозы нападения с ножом, был убит.

По сообщению Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, инцидент произошел в районе населенного пункта Шулум на таджикской территории. Погибшего пастуха идентифицировали как Аслиддина Шоимова. Сообщается также, что его брат тяжело ранен.

"После нанесения смертельного огнестрельного ранения узбекские пограничники унесли тело пастуха Шоимова на территорию Узбекистана", - говорится в официальном сообщении таджикских пограничников.

В связи с этим таджикские власти обвинили узбекских пограничников в вооруженном нарушении государственной границы и насилии на территории страны.

Представители Узбекистана возлагают ответственность за инцидент на таджикскую сторону, считая, что та недостаточно хорошо объясняет жителям приграничных районов опасности незаконного пересечения границы.

Как сообщают узбекские официальные лица, пастухи начали выкрикивать в адрес пограничного наряда оскорбления, а один из них достал нож. "Они использовали нецензурную лексику, провоцировали состав пограничного наряда", - добавляет погранслужба Узбекистана.

Отношения между двумя бывшими советскими республиками по политическим причинам испортились в 1993 году и с тех пор периодически обострялись. При пересечении двусторонней границы действует визовый режим, в то время как воздушное и автобусное сообщение между странами практически отсутствует.