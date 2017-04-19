Медведев предложил налоговую льготу модернизаторам производства

19 апреля 2017

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Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS Подпись к фото, Медведев надеется, что депутаты Госдумы поддержат инвестиционную льготу

Российское правительство предлагает снизить налог на прибыль, чтобы стимулировать инвестиции в производство, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

"Мы предлагаем рассмотреть вопрос о введении инвестиционной льготы, имея в виду понижение налога на прибыль до 5%, если средства расходуются в основной капитал предприятия", - заявил Медведев.

Налог на прибыль сейчас составляет 20%. Налоговую льготу, по словам Медведева, смогут получить компании, которые тратят деньги на реконструкцию, модернизацию производства или покупку высокотехнологического оборудования.

Медведев надеется, что депутаты Госдумы поддержат инвестиционную льготу.

Экономисты называют увеличение объема инвестиций условием ускорения роста экономики России, в чем пока нет устойчивой положительной динамики. Бизнес не уверен в будущем и потому не вкладывает деньги в развитие российской экономики, а для решения этой проблемы нужны серьезные реформы.

Налог на прибыль является одной из основных статей доходов бюджетов регионов. Из ставки в 20% до 2017 года в бюджеты регионов уходило 18 процентных пунктов, а в федеральный бюджет - 2 процентных пункта. С 2017 года отчисления в федеральный бюджет увеличились до 3 процентных пунктов, а поступления в региональные бюджеты сократились.