Директор ФСБ: заказчик теракта в метро Петербурга установлен

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жертвами взрыва стали 15 человек, более 50 человек были ранены

Заказчик взрыва в метро Санкт-Петербурга установлен, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

Данных о личности предполагаемого заказчика и другие подробности он не сообщил.

"Практически установлен. Да, да, установлен", - сказал Бортников, отвечая на вопрос журналистов.

"Все, что было официально предъявлено, свидетельствует о подготовке террористами того акта, который произошел в питерском метрополитене. Будем постепенно вводить вас в курс дела", - сказал глава ФСБ.

Днем 3 апреля во время визита в Петербург президента Владимира Путина на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в вагоне поезда прогремел взрыв. Жертвами взрыва стали 15 человек, десятки получили ранения.

Правообладатель иллюстрации Alexei Druzhinin/TASS Image caption Имя предполагаемого заказчика теракта Бортников не назвал

Следствие считает непосредственным исполнителем теракта гражданина России Акбаржона Джалилова 1995 года рождения, уроженца Киргизии.

В минувший вторник ФСБ сообщила о задержании в Одинцовском районе Московской области одного из организаторов взрыва в метро - Аброра Азимова 1990 года рождения. Задержанного подозревают в том, что он "осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова".

В среду Басманный суд Москвы арестовал Азимова до 3 июня. На заседании суда Азимов заявил, что напрямую не причастен к случившемуся. "Мое участие есть, но не прямое. Я не осознавал свои действия, мне давали команду, я исполнял", - сказал Аброр Азимов.

В тот же день стало известно о задержании в Новой Москве старшего брата предполагаемого организатора взрывов - Акрама Азимова, 1988 года рождения. Его родственники ранее сообщали, что тот был задержан правоохранительными органами Киргизии в городе Ош для экстрадиции в Россию.

"Вдруг появился в Москве"

В четверг РИА Новости со ссылкой на анонимный источник сообщало, что Акрам Азимов якобы направлялся в Москву для дачи показаний по делу о теракте. С свою очередь, родственники братьев Азимовых сообщали, что старший из них был задержан в больнице в Оше, где готовился к операции.

Мать подозреваемых в четверг заявила Интерфаксу, что ее старшего сына похитили из больницы. По словам Вазиры Азимовой, ее сыну Акраму 14 апреля сделали операцию в больнице в Оше, но на следующий день представители правоохранительных структур забрали его из медицинского учреждения в наручниках.

"В этот же день 15 апреля я поехала за Акрамом в больницу, но там мне сообщили, что сына забрали сотрудники управления Госкомитета нацбезопасности по Ошу, я поехала туда с адвокатом, но в управлении мне ничего не сказали, а через несколько дней сын вдруг появился в Москве", - приводит Интерфакс заявление матери подозреваемых.

"У него не было денег на билет, не было паспорта, это явная постановка, я хочу справедливости", - заявила она.

На распространенных Центром общественных связей ФСБ видеокадрах Акрам Азимов в момент задержания находится на автобусной остановке в поселке Московский, по соседству с аэропортом Внуково. Сотрудники, проводившие задержание Азимова, демонстрируют находящуюся в его набедренной сумке ручную гранату РГД-5, после чего, не проводя личного досмотра, заталкивают задержанного в машину.

Каким образом Акрам Азизов из ошской больницы попал в Москву и оказался с гранатой на остановке близ аэропорта Внуково, российские и киргизские спецслужбы не сообщают.

По данным российских силовиков, Акрам Азимов оказывал "пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке террористического акта". Его также подозревают в "организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций".

В четверг Акрам Азимов был доставлен в Басманный суд, где ему будет избрана мера пресечения.