Талибы напали на афганскую военную базу и убили 140 человек

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Афганский военный стоит у ворот базы, на которую напали талибы

Боевики движения Талибан убили по меньшей мере 140 афганских военнослужащих на базе в пригороде Мазари-Шарифа на севере Афганистана.

По сообщениям афганских властей, во время нападения на военную базу они переоделись в форму правительственной армии.

Это самые большие жертвы при нападении на военную базу в Афганистане.

Представитель властей в Мазари-Шариф, где произошло нападение, сообщил, что погибли не менее 140 военнослужащих, многие ранены. Другие чиновники допускают, что число жертв может увеличиться, пишет Рейтер.

Представитель вооруженных сил страны рассказал, что нападение произошло в тот момент, когда солдаты выходили из мечети на территории базы после пятничной молитвы. Боевики также расстреляли солдат, находившихся в столовой.

Талибы, в свою очередь, заявили, что использовали подрывников-самоубийц, чтобы прорвать внешний периметр обороны базы.

Бой продолжался в течение всего дня, и военные считают, что число погибших возрастет.

Со стороны талибов потери составили как минимум десять человек.