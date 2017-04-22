Кадыров: статьи о геях в Чечне - самореклама СМИ

Правообладатель иллюстрации Elena Afonina/TASS Image caption Кадыров в ходе фестиваля "Шашлык-Машлык" заявил, что тюрем для геев в Чечне нет

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил СМИ, написавшие о преследовании геев в Чечне, в саморекламе.

Кадыров в ходе фестиваля "Шашлык-Машлык" в Чечне также опроверг наличие на территории республики специальных тюрем для геев. Видео выступления Кадыров выложило в интернет агентство РБК.

"Откуда они взялись? Откуда у них аргумент про секретные тюрьмы? Все защитники Северного Кавказа поехали, посмотрели - нету ни одного такого случая. Вы просто сами себе делаете рекламу", - заявил Кадыров.

Первой о преследованиях геев в Чечне и секретных тюрьмах для них сообщила "Новая газета".

Позднее издание также сообщило о собрании представителей религиозных общин Чечни, исламских богословов и лидеров общественного мнения, на котором было заявлено, что "возмездие настигнет истинных подстрекателей".

Редакция газеты также пожаловалась на преследования и угрозы в своей адрес.

Кадыров заявил, что эта встреча была, но ее целью было "успокоить молодежь". По его словам, молодые чеченцы "были готовы на все" после публикаций о преследовании геев.

"Конечно, если моего отца так оскорбить, моего тейпа, моего вирда. Это знаешь, что такое.. У нас другой менталитет, у нас другие взгляды на жизнь", - заявил Кадыров.

По его словам, такие публикации "оскорбили весь народ".

После встречи с Путиным

На этой неделе прошла встреча Рамзана Кадырова с президентом России Владимиром Путиным, после которой Кадыров заметно смягчил риторику.

По его словам, резолюция на встрече представителей религиозных общин Чечни, была принята, чтобы "дальше поработать" с народом Чечни.

"Что да, есть такие люди, которые бескультурные, безнравственные. Что мы должны с пониманием относиться к этим людям, если их можно называть людьми. И никакой опасности не может быть", - объяснил Кадыров.

Он также назвал ерундой сообщения о доставленных в редакцию "Новой" конвертах с белым порошком.

Несмотря на то, что глава Чечни опроверг информацию о спецтюрьмах для геев, он все же заявил, что для сумасшедших людей в республике есть психиатрические больницы, в которые власти региона вполне могут дать бесплатные путевки.

"Тебя Аллах создал мужчиной, будь мужчиной. Если женщиной - женщиной будь!", - заявил Кадыров.

"Новая газета" выпустила серию публикаций о преследованиях гомосексуалистов в Чечне.

Публикации вызвали большой общественный резонанс в России и за рубежом. Правозащитная организация Amnesty International потребовала расследовать обвинении в преследовании геев.